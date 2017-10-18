Клинтон раскритиковала риторику Трампа по северокорейскому вопросу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон подвергла резкой критике агрессивную риторику президента Дональда Трампа по отношению к Северной Корее.

«У нас нет оснований вести себя враждебно и агрессивно», – сказала Клинтон, выступая в среду на Всемирном форуме знаний в Сеуле.

Легкомысленные угрозы

Клинтон осудила Трампа за то, что он назвал северокорейского лидера «маленьким ракетчиком» и пригрозил ответить на провокации со стороны Пхеньяна «огнем и яростью».

«Когда судьбы миллионов людей зависят от дипломатического решения кризиса с Северной Кореей, должно быть очевидным, что легкомысленные угрозы начать войну опасны и недальновидны», – сказала она.

Клинтон также заявила, что «подначивание лишь вызывает у Ким Чен Ына улыбку» и позволит Пхеньяну привлечь международное внимание, к которому он стремится.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе выступил в защиту резких высказываний и твитов Трампа, назвав их попытками «создать обстановку, побуждающую к действию», чтобы продвинуться в дипломатических усилиях.

Принудительная дипломатия

Хотя Клинтон не одобряет агрессивный стиль Трампа, у нее, по-видимому, не вызывает возражений общая стратегия принудительной дипломатии, нацеленная на то, чтобы заставить правительство Ким Чен Ына отказаться от разработки ядерного оружия.

Она согласилась с тем, что стремительный прогресс Северной Кореи на пути к получению межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь континентальной территории США, представляет серьезную угрозу для безопасности Америки.

Однако экс-госсекретарь не предложила никаких альтернативных политических подходов для предотвращения дальнейших ядерных и ракетных испытаний или каких-либо мер, чтобы стимулировать начало переговоров, а также не прокомментировала предложение России и Китая о заморозке северокорейской ядерной программы в обмен на приостановку американских и южнокорейских учений.

Вместо этого она выступила созвучно позиции администрации Трампа, заявив, что мировое сообщество должно ужесточить экономические санкции по отношению к Пхеньяну, чтобы поставить Ким Чен Ына перед выбором между ядерным оружием и угрозой полного краха, что Китай должен приложить больше усилий для соблюдениясуществующего санкционного режима, а США и их союзники тем временем должны продолжать меры военного сдерживания.

Клинтон также выступила с критикой введенных Китаем санкций в отношении работающих в стране южнокорейских компаний после того, как в Южной Корее была размещена американская система противоракетной обороны.