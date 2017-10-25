WP: Штаб Клинтон оплачивал составление компрометирующего досье на Трампа

Адвокат, представлявший Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года и Национальный комитет Демократической партии (НКДП), помогал финансировать работу по составлению спорного досье о предположительных связях президента Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Газета пишет, что адвокат Марк Элиас, представлявший штаб Клинтон и НКДП, в апреле 2016 года предложил фирме Fusion GPS продолжить работу по сбору информации о Трампе.

Fusion GPS – частная исследовательская компания, созданная в 2011 году бывшим журналистом Wall Street Journal. В прошлом компания проводила сбор информации в политических целях о республиканцах, включая Митта Ромни, когда он был кандидатом в президенты на выборах 2012 года.

Штаб Клинтон и НКДП финансировали работу фирмы до конца октября 2016 года, когда до выборов оставалось всего несколько дней, пишет Washington Post.

Источники газеты сообщили, что Fusion GPS наняла бывшего сотрудника британской разведки со связями в ФБР Кристофера Стила, после того как Элиас и его юридическая фирма Perkins Coie наняли Fusion GPS для проведения расследования по Трампу.

Национальный комитет Демократической партии вечером во вторник выпустил заявление, в котором дистанцировал нынешнее руководство партии от частной исследовательской фирмы.

«Том Перес и новое руководство НКДП не участвовали в принятии решений, касающихся Fusion GPS, и не знали, что Perkins Coie работала с этой организацией», – заявила представитель НКДП Сочил Инохоса.

Собранное Fusion GPS досье содержало вульгарные неверифицированные утверждения, касающиеся Трампа. Сообщалось, что 35-страничный документ циркулировал по Вашингтону несколько месяцев, прежде чем он был полностью опубликован BuzzFeed в январе.

Поступали сообщения, что специальный прокурор Роберт Мюллер летом беседовал со Стилом по поводу досье в рамках федерального расследования контактов между соратниками Трампа по предвыборной кампании и Россией во время прошлогодних выборов.