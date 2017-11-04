Федеральное правительство США: климат меняется по вине человека

Федеральное правительство США опубликовало доклад о глобальном изменении климата, указав, что «не имеется альтернативного объяснения» процессу глобального потепления, кроме результатов действий человека.

Доклад, который называется «Национальная оценка климата» (The National Climate Assessment), который федеральное правительство обязано по закону публиковать раз в четыре года, констатирует, что изменение климата практически полностью обусловлено действиями человека.

В докладе содержится предупреждение, что к 2100 году уровень мирового океана может подняться на 2,4 метра. Авторы также указывают, что США уже сталкиваются с различными проблемами, связанными с климатическими изменениями – в частности, увеличения числа лесных пожаров и разрушительных наводнений – и эти изменения беспрецедентны.

Выводы доклада противоречат позиции нынешней администрации США, в том числе президента Дональда Трампа, министра энергетики Рика Перри и лавы федерального Агентства защиты окружающей среды Скотта Прюитта.

Представитель пресс-службы Белого дома отреагировал на публикацию доклада, отметив, что «климат меняется и всегда менялся».