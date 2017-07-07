Клэппер не разделил мнение Трампа о вмешательстве других игроков в выборы

Бывший глава американской разведки не согласился с утверждением президента Дональда Трампа о том, что попытки повлиять на президентские выборы 2016 года могли предпринимать и другие иностранные игроки, помимо России.

Экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в интервью CNN заявил, что по-прежнему уверен в правильности выводов разведсообщества о попытках России помочь победе Трампа, и ему неизвестно о наличии доказательств, указывающих на какие-либо еще источники вмешательства.

«Насчет того, что этим могли заниматься и другие: это для меня новость, – сказал Клэппер. – Мы не видели никаких доказательств, что в этом участвовал кто-либо еще помимо России».

Выступая перед журналистами в Польше в преддверии саммита «Большой двадцатки», Трамп сказал, что, по его мнению, за вмешательством в выборы стояла Россия, но «это могли делать и другие люди в других странах».

Трамп напомнил, что в разведывательной работе «случались ошибки», приведя в пример ошибочный вывод американских разведслужб о наличии оружия массового поражения в Ираке при Саддаме Хуссейне.

Клэппер назвал выводы по Ираку «большой ошибкой» и подчеркнул, что с тех пор в разведке многое поменялось, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.