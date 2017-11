Климат и кинематограф: «Энергия завтрашнего дня»

НЬЮ-ЙОРК - В госпитале гаснет свет. Медперсонал в панике. Как без электричества завершить сложную операцию? Перебои с электричеством в городе Газа – не редкость. Местные активисты нашли выход: оборудовать медицинские учреждения солнечными панелями.

Документальный фильм «Энергия завтрашнего дня» (Tomorrow’s Power) знакомит зрителя с катастрофической ситуацией в палестинском городе и с людьми, которые не сидят сложа руки, а пытаются найти спасение от блэкаутов.

Это лишь один из трех адресов, где проходили съемки фильма. Тематика охраны окружающей среды и «зеленой» энергетики как альтернативы нефти, газу и углю проиллюстрирована канадским режиссером Эми Миллер (Amy Miller) также на примере Колумбии и Германии.

В воскресенье, 12 ноября, картину «Энергия завтрашнего дня» покажут на международном фестивале документального кино в Монреале (RIDM). Его мировая премьера состоялась в марте 2017 года на международном кинофестивале в Камбодже. А недавно лента, продюсером которой выступил канадец Байрон Мартин (Byron A. Martin), получила главный приз на кинофестивале в Сиднее (Австралия).

В Палестинской автономии, Колумбии и Германии местные активисты ведут борьбу за социальную справедливость и за усиление природоохранных мер. Зависимость от ископаемого топлива привела к катастрофическим последствиям, и все больше людей осознают угрозу глобального потепления.

Эми Миллер – кинематографист, активист движения «зеленых». Живет в Монреале. Автор, режиссер и продюсер нескольких документальных фильмов. Ее книга эссеистики и фотографий выпущена в 2013 году издательством Red Deer Press. Первый ее фильм, «За пределами Европы» (Outside of Europe) посвящен теме иммиграции.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» задал Эми Миллер несколько вопросов по телефону.

Олег Сулькин: Вы сфокусировали внимание на трех регионах – Колумбия, Германия и Ближний Восток, а именно, палестинский город Газа. Почему именно такой выбор?

Эми Миллер: Один регион должен представлять индустриальный Север, и это Германия. Другой – развивающийся Юг, и это Колумбия. А Газа представляет те точки планеты, где каждодневную жизнь определяют постоянные форс-мажорные обстоятельства.

О.С.: Колумбия и Газа – это понятно, с экологией там по определению неважно. Но у Германии сложилась репутация одного из мировых лидеров альтернативной, чистой энергетики...

Э.М.: Да, это так, но тем более мне хотелось найти пятна на солнце. В долине Рейна продолжается открытая добыча угля, несмотря на протесты защитников природы. Это такой «маленький грязный секрет» Германии, который она старается не афишировать. Люди приводят Германию в пример как образцового «зеленого» лидера. А тут такой конфуз. В общем, путешествие за правдой еще не закончилось.

О.С.: Чем для вас важны Колумбия и Палестинская автономия?

Э.М.: О полосе Газы мы знаем применительно к конфликту с Израилем. Оккупация, осада, боевые действия, конфликты, насилие, жертвы. Все это освещается в новостях. Но вот что касается климата и экологии в этом регионе, я об этом ни разу не прочитала ни строчки. И об инициативе оснащать крыши домов в Газе солнечными панелями мало кто знает, если, конечно, ты не живешь именно там. Что же касается аграрного колумбийского департамента Араука, то мне показалось важным показать, что политическая активность низовых местных структур может помочь решать многие насущные проблемы, в том числе и климатические. Нефтяные и кофейные корпорации, господствующие на местном рынке, сделали все, чтобы лишить жителей управленческой инициативы. Но люди начинают осознавать, что только объединившись в кооперативы, они могут добиваться реализации своих гражданских прав и, скажем, доступа к чистой воде.

О.С.: Переплести эти три нарратива, создав единое целое, видимо, было нелегким делом. Как вы монтировали фильм?

Э.М.: Главная сложность – языковый барьер. Я не говорю по-арабски и по-немецки, я говорю по-испански. На монтажном столе нужно было так соединить отснятые сюжеты и интервью, чтобы идеи фильма дошли до зрителя.

О.С.: Был ли у вас детализированный сценарий?

Э.М.: Нет. Скромный бюджет не позволил нам предварить съемки ознакомительными поездками, снять какой-то пробный материал во время стадии девелопмента. Но я надеюсь, что важные для меня идеи считываются, и что для зрителей знакомство с климатическими ситуациями в разных точках планеты окажется интересным и поучительным.

О.С.: С точки зрения организации съемок были ли сложности?

Э.М.: Потребовалось немало терпения, чтобы пройти бюрократическую процедуру получения виз в Газу и Колумбию. Получение визы в Газу заняло полгода. Нам помогли люди из корпорации BP (Бритиш Петролеум), которая участвует в проекте с солнечными панелями, а также сотрудники офиса ООН. Не все, что мы хотели снять, нам разрешили. Надо сказать, что опека была довольно плотной. При пересечении границы Газы и при вылете из Израиля нас надолго задержали, поскольку власти просмотрели отснятый нами материал и наши компьютеры. В общей сложности в Газе мы снимали три недели, и по две недели в Колумбии и Германии. Кстати, в Германии нас задержала полиция, когда мы снимали акцию протеста против добычи угля.

О.С.: Неужели в Колумбии было проще?

Э.М.: Мне очень помогла многолетняя дружба с одной колумбийской активисткой, имеющей широкие контакты на всех уровнях. Мы с ней все обговаривали заранее, и она находила самые удобные варианты. Конечно, пришлось привыкать к постоянному присутствию военных патрулей и частым проверкам документов. Такая вот непременная составляющая местного пейзажа.

О.С.: Как долго шла работа над фильмом?

Э.М.: В целом, примерно три года. Больше всего времени потребовал поиск средств. Он занял два года. Я задумала этот проект, когда работала над моими предыдущими фильмами «Нет земли, нет пищи, нет жизни» (No Land No Food No Life) и «Угольная гонка» (Carbon Rush). Тематика новой картины не менее острая, но фокус передвигался в сторону самих людей, их нереализованного потенциала, который может помочь выйти из экологического кризиса.

О.С.: Вы не раз говорили, что документальный фильм для вас есть способ заставить людей задуматься и действовать. Вы довольны тем, как зрители реагируют на вашу новую ленту?

Э.М.: Вы знаете, реакция самая разная. Люди узнают то, чего они не знали раньше. Для кого-то это пища для дальнейших размышлений, для других это своего рода момент озарения, когда человек понимает, что должен непременно что-то сделать сам. Конечно, это не означает, что он сразу побежит куда-то записываться. Но я считаю себя и документалистом, и социальным активистом. Пробуждение активности зрителя для меня главная задача. Не только образовывать и информировать, но и воодушевлять, вселять надежду. Я хочу верить, что мир будет спасен от экологической катастрофы усилиями миллионов.

О.С.: Наверное, и заглавие фильма можно трактовать двояко. «Энергия завтрашнего дня» или «Власть завтрашнего дня»?

Э.М.: Я убеждена, что активность людей на уровне местной общины и общественных организаций может стать серьезной альтернативой традиционному правительству. Я верю в демократию, идущую снизу, а не в демократию, спускаемую сверху. Я всегда повинуюсь сердцу, интуиции, внутреннему голосу. Каждому человек на этой планете отводится очень ограниченное время, поэтому так важно использовать его со смыслом.

О.С.: Есть ли у вас новый проект?

Э.М.: Да. Я готовлюсь к съемкам фильма о квебекских инуитах (этническая группа одного из коренных народов Северной Америки. – О.С.). Это заказ, я получила на него финансирование. Что же касается моих планов как независимого документалиста, то я хочу снять фильм о влиянии военно-промышленного комплекса на изменения климата. Хочу разобраться в военной политике крупных мировых игроков – Америки, Китая, России. Как гонка вооружений влияет на климат? Какое воздействие на природу имеют войны? Как глобальные катаклизмы, вызванные изменениями климата, в свою очередь, стимулируют вооруженные конфликты? Мне кажется, еще никто из документалистов не брался за эту тему. А она сегодня актуальна как никогда.