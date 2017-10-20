Директор ЦРУ под огнем критики после заявления о российском вмешательстве

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что американская разведка пришла к выводу, что российское вмешательство не повлияло на результаты президентских выборов в США.

Этот комментарий вызвал немедленную критику со стороны демократов, напомнивших, что в январе разведывательные органы заявили, что не оценивали, как повлияли кибератаки и пропагандистские усилия Москвы на результаты выборов, однако в отчете говорилось, что целью России было повысить шансы республиканца Дональда Трампа.

На состоявшемся в четверг мероприятии в Вашингтоне Помпео спросили, может ли он с абсолютной уверенностью сказать, что результаты не были искажены из-за российского вмешательства.

Помпео, бывший конгрессмен-республиканец и соратник Трампа, ответил: «Да. Разведсообщество считает, что российское вмешательство не повлияло на результаты выборов».

Ведущий демократ в комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф раскритиковал заявление Помпео.

«Я был глубоко разочарован, когда директор ЦРУ сегодня заявил, что разведсообщество пришло к выводу, что российское вмешательство в наши выборы не повлияло ни их результаты, – заявил он. – На самом деле разведсообщество таких выводов не делало и не могло сделать».

«Это уже не первый раз, когда директор делает заявления, преуменьшающие значимость того, что сделала Россия, но это должен быть последний раз», – подчеркнул Шифф.

Высказался по этому поводу и сенатор-демократ Рон Уайден.

«Я январе я предупреждал, что взгляды Помпео на российский вопрос изменились в соответствии со взглядами президента, – написал он в «Твиттере». – Сегодня мы увидели очередное доказательство этого печального факта».

Сенатор-демократ Мартин Генрих написал в «Твиттере», что Помпео либо «повторяет как попугай за президентом», либо «существенно разошелся во взглядах на российское вмешательство с остальным разведсообществом».

Впоследствии ЦРУ выступило с заявлением, по всей видимости, призванным поддержать слова Помпео.

«Оценка разведсообщества касательно российского вмешательства не изменилась, и директор не хотел сказать, что она изменилась», – заявил директор отдела ЦРУ по связям с общественностью Дин Бойд.

Россия неоднократно отрицала причастность к вмешательству в выборы, а Трамп отрицал какую-либо связь между своим предвыборным штабом и российскими интересами.

По этому делу ведут расследования сразу несколько комитетов Сената и Палаты представителей, а также специальный прокурор Роберт Мюллер.

Расследование бросило тень на президентство Дональда Трампа, в особенности после того, как в мае он отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми.