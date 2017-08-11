Китайская государственная газета выступила с предупреждениями в адрес КНДР и США

Китай должен сохранять нейтралитет, если КНДР совершит атаку, угрожающую США, написала в пятницу китайская государственная газета Global Times, озвучив предупреждение в адрес Пхеньяна в связи с его планами испытания ракет в районе Гуама.

Авторитетное издание выступило с таким комментарием после того, как в четверг президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении КНДР, заявив, что его обещание ответить «огнем и яростью» на ракетную атаку Пхеньяна было недостаточно жестким.

Пекин выразил недовольство и в адрес Пхеньяна в связи с его неоднократными ракетными и ядерными испытаниями, и в адрес Южной Кореи и США в связи с их военными учениями, которые, по мнению КНР, способствуют эскалации напряженности.

«Китай также должен дать понять, что, если Северная Корея запустит ракеты, угрожающие территории США, а потом США примут ответные меры, Китай сохранит нейтралитет, – говорится в редакционном комментарии Global Times. – Если США и Южная Корея будут наносить удары и попытаются свергнуть северокорейский режим и изменить политический расклад на Корейском полуострове, Китай помешает им это сделать».