Си Цзиньпин пообещал сделать Китай «современной социалистической страной»

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду открыл важный съезд Коммунистической партии Китая, пообещав построить «современную социалистическую страну» для «новой эпохи», которая будет иметь отличительно китайский характер, находиться под твердым руководством партии, но вместе с тем открыта миру.

В своем выступлении, которое длилось около трех с половиной часов и было посвящено широкому кругу вопросов, Си Цзиньпин представил уверенные перспективы все более процветающего Китая и его места в мире, подчеркнул важность искоренения коррупции и четко заявил об отсутствии планов политических реформ.

«После длительного периода упорной работы социализм с китайской спецификой вступил в новую эру – это новое историческое направление в развитии нашей страны», – сказал китайский лидер, который использовал фразу «новая эра» 36 раз.

Съезд КПК, который собирается раз в пять лет, будет работать в течение недели, в основном за закрытыми дверями. Его кульминацией станет избрание нового Постоянного комитета Политбюро, который будет править Китаем, страной с населением 1,4 миллиарда человек, следующие пять лет. Ожидается, что при этом Си Цзиньпин укрепит свою власть.

Касаясь экономических тем, Си Цзиньпин заявил, что Китай ослабит ограничения для доступа на рынок иностранных инвестиций, расширит доступ к своему сектору услуг и углубит рыночные реформы обменного курса юаня и финансовой системы, но в то же время будет укреплять государственные компании.

По-видимому, косвенно комментируя политику президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего», Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет осуществлять полноценные контакты с миром, и повторил обязательство заниматься проблемой изменений климата.

«Ни одна страна не может в одиночку решать многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством. Ни одна страна не может позволить себе уходить в самоизоляцию», – заявил он делегатам съезда.

В то же время он дал понять, что политических реформ не будет.

«Мы не должны механически копировать политические системы других стран, – сказал он. – Мы должны непоколебимо поддерживать партийное руководство и еще больше укреплять партию».