Действия Китая в спорных акваториях – попытки поддержать национальную гордость?

ТАЙБЭЙ – Все более активное использование Китаем передовых технологий в спорной акватории может скорее свидетельствовать о желании властей вдохновить своих граждан и получить уважение за рубежом, чем поддержать притязания Пекина на этот район, как опасаются другие страны. Такую точку зрения высказывают исследователи и китайские медиа.

Эксперты полагают, что этими научными достижениями сможет воспользоваться Народно-освободительная армия Китая, закрепляющая притязания Пекина на примерно 90 процентов акватории Южно-Китайского моря, составляющей 3,5 миллиона квадратных километров. Но некоторые специалисты предполагают, что Китай также хочет показать своим гражданам, что он может добиваться успехов.

Возможно, он также пытается произвести впечатление на другие страны, после неприятного для него вердикта международного суда, вынесенного в прошлом году.

«Не следует забывать, что есть ученые, которые, возможно, не контролируют политику, но это такие же ученые, как и остальные», – говорит Юэн Грэм, директор по вопросам международной безопасности в Институте международной политики имени Лоуи в Сиднее.

«Не нужно очернять их, будто они являются солдатами или чьими-то ставленниками», – добавляет он.

Когда в июне Китай объявил о завершении пятилетних испытаний батискафа «Цзяолун», который хотят отправить в масштабную экспедицию в 2020 году, Китайская академия наук предположила, что благодаря этой миссии «страна усилит свой вес» в глубоководных исследованиях.

В мае академия привела слова правительственного чиновника, назвавшего открытие китайскими учеными в Южно-Китайском море гидрата природного газа, так называемого «горючего льда», «важным прорывом, который может привести к глобальной энергетической революции».

А когда в феврале китайские ученые заявили, что их страна построит первую подводную наблюдательную платформу, подконтрольный государству сайт Global Times сослался на одного исследователя, заявившего, что этот план «демонстрирует, что страна активно участвует в международной конкурентной борьбе». Платформа может быть расположена в Южно-Китайском или Восточно-Китайском море.

Эти примеры показывают, что власти страны предпринимают меры по поддержанию доверия к коммунистическому руководству, добывая ресурсы с помощью технологий, утверждают исследователи. Даже китайская военная и космическая техника описывается внутри страны, как технологические, а не военные достижения.

«Цзяолун» и авианосец «Ляонин» – это пилотные программы, которые Китай хочет поместить в "коллекцию марок" специально для Всекитайского собрания народных представителей», – говорит профессор стратегических исследований в Тамканском университете на Тайване Александр Хуан.

Китайские власти надеются показать гражданам, что они могут обеспечить ресурсами население в 1,37 миллиарда человек и индустриальную экономику, которая, по прогнозам, вырастет на 6,7 процента в этом году, считают аналитики.

Им нужно более чистое топливо, чтобы компенсировать выхлопы от сжигания угля, говорит Грэм. Подводные исследования могут привести к открытию залежей нефти и минералов, включая редкие, добавляет Хуан.

«Существует конкуренция за редкоземельные элементы, которые, в основном, находятся на дне моря. «Цзяолун» может найти некоторые полезные ресурсы – не обязательно для военных операций, но и для промышленности и новых технологий», – говорит Хуан.

Глубоководные транспортные средства, такие как батискаф «Цзяолун», «дают новую надежду на создание глубоководных лабораторий, где ученые могут проводить биологические, медицинские и генетические исследования, разведывать минеральные, нефтяные и газовые ресурсы», – заявило в марте информационное агентство «Синьхуа».

По мнению аналитиков, Китай пытается улучшить свою репутацию за рубежом, уделяя при этом особое внимание научным аспектам подводной деятельности после того, как в 2016 году международный арбитражный суд постановил, что у Китая нет правовых оснований для притязаний на суверенитет в отношении моря.

В постановлении суда говорилось, что у него «нет сомнений, что деятельность Китая по созданию искусственных островов на семи рифах островов Спратли наносит разрушительный и долговременный ущерб морской среде».

Вокруг островов Спратли развертываются самые ожесточенные территориальные споры в Южно-Китайском море. Кроме Китая, на них претендуют Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Другие претенденты возмущены строительством китайским искусственных островов в водах, которые они считают своими, опираясь на положение об исключительных экономических зонах, которые простираются на 370 километров от побережья.

Постановление суда содержало «очень острые» замечания, касающиеся экологического ущерба, нанесенного Пекином, отмечает Грэм, так что теперь Китай, возможно, пытается перейти в «позитивное пиар-наступление».

В этой связи в прошлом году город в Китае оперативно закрыл доступ к редкой в геологическом плане океанической воронке, которая находится на глубине 301 метр в районе Парасельских островов, на которые также претендует Вьетнам. Городские власти заявили, что они будут охранять, а не разрабатывать территорию вокруг этой воронки.

Но работы по поддержанию национальной гордости и повышению доверия к стране за рубежом, не помешают военным получить доступ к новым морским технологиям, говорит Джей Батонкбакал, директор Института по морским вопросам и морскому праву в Унивеситете Филиппин в Маниле. По его словам, технологии могут помочь стране «поддерживать, получать и исключать доступ» благодаря возможности опережать изобретения конкурентов.

«Китайские технологии, имеющиеся у Китая ресурсы и рабочая сила не идут ни в какое сравнение с возможностями других стран, – говорит он. – Даже если все они (другие претенденты на территории) объединят усилия, этого просто будет мало».

Ранее Китай использовал проекты разведки энергетических ресурсов «в качестве инструмента для заявления притязаний» в Южно-Китайском море, заявляла в 2012 году американская аналитическая компания Stratfor. «Разведка глубоководных месторождений может усилить влияние Китая в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море и Индийском океане», – отмечали в компании.