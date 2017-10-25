Си Цзиньпин переизбран на пост лидера Компартии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду был официально избран лидером Коммунистической партии Китая на второй пятилетний срок.

64-летний Си Цзиньпин стоял бок о бок с пятью новыми членами Постоянного комитета Политбюро в Доме народных собраний в Пекине после их избрания Центральным комитетом КПК.

Новым членом Постоянного комитета, в частности, избран Чжао Лэцзи, который возглавит Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины. Этот пост ранее занимал Ван Цишань, возглавлявший масштабную антикоррупционную кампанию Си Цзиньпина.

Возраст других членов комитета также не менее 60 лет, что оставляет партию без очевидного преемника после того, как срок полномочий Си Цзиньпина завершится в 2022 году.