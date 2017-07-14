Правозащитники требуют от Пекина отпустить вдову Лю Сяобо

Друзья китайского диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, скончавшегося в четверг от рака печени, сообщают, что они не могут связаться с его вдовой – Лю Ся, и ее освобождение из-под домашнего ареста для них является главным приоритетом.

Лю Сяобо умер на 62-м году жизни. В 2009-м году власти Китая приговорили правозащитника к 11-ти годам тюремного заключения «за подстрекательство к подрыву государственной власти» после того, как он принял участие в написании манифеста «Хартия-08», в котором призвал к проведению в стране политических реформ.

Лю Ся была помещена под домашний арест после присуждения супругу Нобелевской премии мира в 2010-м году. Власти разрешали ей навещать мужа в заключении примерно раз в месяц.

Правозащитники и правительства западных стран после смерти Лю Сяобо и обратились с призывом к Пекину разрешить вдове диссидента и его близким – в частности, брату покойного, также приговоренного к тюремному сроку, покинуть Китай. Западные дипломаты предпринимают попытку добиться соответствующего разрешения, однако остается неясным, увенчаются ли они успехом.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Дональд Трамп глубоко опечален известием о смерти Нобелевского лауреата и выдающегося политического активиста. «Президент направляет искренние соболезнования супруге Лю Сяобо – Лю Ся, его семье и друзьям, – отметил Спайсер. – Поэт, мыслитель и мужественный правозащитник Лю Сяобо посвятил свою жизнь борьбе за демократию и свободу».