Китай присоединился к поискам пропавшего американского моряка

Корабли ВМС США и Китая ведут поисково-спасательную операцию в Южно-Китайском море, стремясь найти пропавшего без вести американского моряка, сообщило в четверг военное руководство США.

Моряк, имя которого не разглашается, служил на американском эсминце USS Stethem и был объявлен пропавшим без вести около 9 утра по местному времени во вторник. Как сообщается в заявлении ВМС США, судно в этот момент «проводило рутинные операции» в Южно-Китайском море.

ВМС Китая заявили, что присоединятся к поисково-спасательной операции американских и японских сил «в духе гуманизма».

Это уже вторая за последние два месяца попытка ВМС найти пропавшего моряка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июне член экипажа ракетного крейсера USS Shiloh был объявлен пропавшим без вести у берегов Окинавы, после чего в течение 50 часов проводились поиски. Моряка обнаружили несколько дней спустя в одном из инженерных отделов судна.

Пекин предъявляет права на большую часть акватории Южно-Китайского моря, несмотря на встречные территориальные претензии нескольких других стран, и возражает против того, чтобы США проводили любые военно-морские операции в этих водах.