Торговля и Северная Корея – главные темы визита Трампа в Китай

Многое изменилось с тех пор, как президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин ранее в этом году впервые встретились во Флориде. А многое – осталось по-прежнему.

Торговля, как и раньше, представляет собой предмет серьезных дискуссий. Всего за несколько дней до своей поездки Трамп назвал торговый дефицит с Китаем «постыдным и ужасным».

На первый план в отношениях вышла ситуация вокруг Северной Кореи. В ходе своего визита президент Трамп попытается убедить Пекин приложить больше усилий, чтобы повлиять на поведение Пхеньяна.

Однако, по словам аналитиков, в этом вопросе у Китая есть определенные границы. К тому же. Пекин уже поддержал некоторые из самых жестких мер в отношении КНДР.

«Китай мог бы пойти на ограниченные, но все же более существенные уступки Трампу в сфере торговли, что не нанесло бы ущерба китайской экономике и финансовому сектору», – считает Ши Ин-Хон, политолог из Народного университета Китая (Пекин).



Си Цзиньпин, недавно получивший статус самого влиятельного лидера КНР со времен Мао Цзэдуна, попытается создать благоприятную атмосферу и показать, что он – успешный мировой лидер.



Китай также хочет убедить Трампа отказаться от столь серьезных и столь постоянных угроз в отношении Северной Кореи, поскольку это может произвести обратный эффект и подтолкнуть Ким Чен Ына к дальнейшей эскалации ядерной и ракетной деятельности.



На улицах Пекина кое-кто выражает опасения по поводу Северной Кореи и угрозы, которую она представляет для Китая и всего региона.



«По возможности, мы должны использовать мирные средства в отношениях с Ким Чен Ыном, но если он будет продолжать настраивать против себя весь мир и применять силу, чтобы уничтожать других, все, что нам остается, – это применить силу и уничтожить его», – считает бухгалтер по имени Лю.



Впрочем, большинство жителей китайской столицы больше волнует иммиграционная политика Трампа и ситуация с визами. Некоторые рассчитывают, что визит принесет позитивные изменения в этом вопросе.



«Многие мои одноклассники, уехавшие за границу, хотели бы остаться в США жить или работать, но если Трамп будет проводить более ксенофобскую политику, сделать это будет сложнее», – говорит аспирант Цзян.



«Думаю, многие хотели бы, чтобы визовая политика смягчилась. Многие хотят поехать в США. Это по-прежнему очень привлекательная страна», – полагает Хао (бухгалтер по профессии).

Мало кто из наших собеседников рассчитывает на быстрое решение северокорейского вопроса или на скорое урегулирование разногласий между двумя странами. Китай, комментируя заявление Трампа о торговом дефиците, подчеркнул, что дефицит возник не в результате преднамеренных действий.