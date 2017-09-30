Тиллерсон в Китае: США изучают готовность КНДР к переговорам

Соединенные Штаты открыли прямой канал связи с Северной Кореей и изучают вопрос: заинтересован ли режим Ким Чен Ына в продолжении переговоров по отказу от своего ядерного оружия. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который сейчас находится в Пекине, Вашингтон стремится к сотрудничеству с Китаем в рамках кампании «максимального давления» на КНДР.

«Мы изучаем ситуацию, подождите и увидите», - сказал Тиллерсон журналистам после переговоров с китайскими официальными лицами. - «Мы задаем вопросы. Мы имеем каналы коммуникаций с Пхеньяном. Мы не в ситуации темноты, потери связи. У нас есть два-три канала, открытых для Пхеньяна».

На фоне обострения напряженности на Корейском полуострове Тиллерсон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить ядерную программу КНДР, вопросы двухсторонней торговли и подготовки к первому, намеченному на ноябрь, визиту президента США Дональда Трампа в Китай.



Ранее в субботу Тиллерсон встретился с членом Госсовета КНР Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И.

США тесно сотрудничают с китайской стороной по вопросу приверженности Пекина политике санкций: прекращения импорта северокорейского угля, железной руды, свинца и морепродуктов.



Полный запрет Китая на импорт этих товаров может значительно снизить доходы Северной Кореи в этом году. По данным Госдепартамента США, Северная Корея получила 1,5 млрд долларов от экспорта этих товаров в Китай в 2016 году.



КНР является главным торговым партнером Северной Кореи. Вашингтон считает, что твердая позиция Китая по вопросу санкций является ключевой в вопросе прекращения доступа Пхеньяна к получению твердой валюты.



Вместе с тем директор программы Азии в международном Фонде Карнеги Дуглас Паал полагает, что влияние Китая на Северную Корею ограничено.



«Север очень неохотно принимает инструкции от Китая. Он будет использовать все, что может получить от Китая, но не ищет политического руководства из Китая. Так что это проблема, по которой нам (США и Южной Корее) придется напрямую работать с Северной Кореей, по мере того, как мы будем двигаться вперед», - сказал Паал в комментарии «Голосу Америки».