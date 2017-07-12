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Китай отправил войска для строительства первой зарубежной базы

Военно-морская база в Джибути будет заниматься снабжением военных кораблей, участвующих в миротворческих и гуманитарных операциях

Корабли с военнослужащими, которые будут дислоцированы на первой китайской зарубежной военной базе, покинули территорию Китая.

Создание военной базы в Джибути (Африканский Рог) происходит на фоне ускоренной модернизации китайских вооруженных сил, делающих ставку на усиление глобального присутствия.

Строительство базы материально-технического обеспечения в Джибути, удачно расположенной в стратегическом плане страны, началось в прошлом году. База будет осуществлять снабжение военных кораблей, участвующих в миротворческих и гуманитарных операциях, в частности, у берегов Йемена и Сомали.

Это будет первая зарубежная военно-морская база Китая, хотя официально Пекин называет ее объектом материально-технического обеспечения.

Государственное информагентство «Синьхуа» сообщило, что решение о создании базы было принято Китаем и Джибути после «дружеских переговоров и заключения соглашений, отвечающим общим интересам народов обеих стран».

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