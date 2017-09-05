Китай и Россия возражают против ужесточения санкций по отношению к Пхеньяну

Россия и Китай считают, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР в ответ на очередное ядерное испытание не поможет снизить напряженность на Корейском полуострове. Две страны также предостерегают об угрозах, связанных с военным вмешательством.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что ужесточать санкции бессмысленно, поскольку это не изменит поведения северокорейского руководства. По словам Путина, подобные меры лишь приведут к страданиям огромного количества людей. Путин также предупредил об угрозе «глобальной катастрофы» в случае «нагнетания военной истерии». Российский лидер выступил в китайском городе Сямынь, где завершился саммит лидеров группы БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР).

В воскресенье, когда саммит только начался, Северная Корея провела шестое и самое мощное на данный момент ядерное испытание. Участники саммита осудили испытание, однако Пекин поспешил предотвратить переключение внимания на эту тему.

Хотя на северо-востоке Китая обеспокоены возможной утечкой радиации и другими последствиями испытания, ощущавшегося в китайских северных провинциях, официальные СМИ страны в последние дни гораздо больше внимания уделяют саммиту БРИКС.

Последние санкции в отношении КНДР влияют не только на Пхеньян, но и на бизнес в северо-восточных районах Китая. Китай граничит с КНДР на протяжении 1400 км и является главным торговым партнером изолированной страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин не упомянул о северокорейском ядерном испытании, выступая перед журналистами в конце саммита БРИКС, и не стал отвечать на их вопросы.