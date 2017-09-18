Китайские корабли направляются к российским берегам для совместных маневров

Четыре корабля из Китая провели учения в Японском море, неподалеку от Северной Кореи, после чего направились в российский порт Владивосток для проведения совместных маневров с Россией. Москва в настоящий момент уже проводит крупнейшие со времен «холодной войны» учения у своих северо-западных границ. Эта операция под кодовым названием «Запад-2017», также включает совместные учения с Беларусью. НАТО тщательно следит за ходом учений, заявляя, что в них участвуют до 100 000 военнослужащих, а не 12 700, как утверждает Россия, а также баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Россия и Беларусь утверждают, что учения, проходящие в настоящий момент на их западных границах, носят чисто оборонительный характер.

«С 17 сентября начинается второй этап учения, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства», – заявил официальный представитель Минобороны Беларуси Владимир Макаров.

Однако, по словам военных обозревателей, учения могут включать имитацию вторжения в два фиктивных государства, похожих на Польшу и Литву, что вызывает беспокойство у этих стран. Как отмечает эстонский аналитик Калев Стойческу, Россия проводила крупномасштабные учения перед вторжением в Грузию и Крым.

«Мы видели учения, которые проводились четыре года назад и восемь лет назад, и нам совершенно ясно, что они на самом деле репетируют, несмотря на официально анонсированные сценарии. Отчасти, конечно, они отрабатывают оборону, не знаю от кого, но, в любом случае, мы видим, что их сценарии и учения имеют явно наступательный характер, в том числе против стран Балтии и Польши», – считает он.

Однако, по его словам, у Беларуси больше оснований опасаться российского вторжения, нежели у стран-членов НАТО. Москва не заинтересована в том, чтобы провоцировать западные страны, однако всегда может придумать предлог для размещения сил в Беларуси: «К примеру, они могут сказать: “Вот, ваши союзники разместили силы в странах Балтии и Польше, а мы разместим свои в Беларуси, которая является нашим союзником”. Очень просто, не так ли? “Это просто ответ России, а не очередное проявление агрессии”».

По словам Макарова, в совместных учениях участвует намного меньше российских военнослужащих, чем белорусских, а их насчитывается 7000. Он заявил, что к моменту начала учений все подразделения российских вооруженных сил, около 3000 военнослужащих, размещены на территории Беларуси, и больше никаких подразделений размещаться не будет.

Учения «Запад-2017» завершатся 20 сентября. Еще до этого, в понедельник, Россия начнет новые сухопутные и военно-морские учения с Китаем, на восточном побережье. В июле две страны уже проводили совместные военно-морские учения в Балтийском море. Заявленная цель маневров – повысить безопасность в мировых океанах, однако многие считают их демонстрацией силы, нацеленной на НАТО.