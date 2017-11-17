Китай и Россия проведут компьютерные противоракетные учения

Китайские и российские вооруженные силы в следующем месяце проведут противоракетные учения в Пекине, сообщило в пятницу Министерство обороны КНР, на фоне опасений обеих стран по поводу размещения американской противоракетной системы в Южной Корее.

И Китай, и Россия выражают недовольство по поводу размещения системы THAAD в Южной Корее. Сеул и Вашингтон настаивают, что это необходимо для защиты от угрозы со стороны КНДР.

Китай, как и Россия, неоднократно выступал против развертывания THAAD, заявляя, что это не поможет снизить напряженность вокруг КНДР.

Китай также опасается, что мощные радары системы могут заглядывать на ее территорию, подрывая ее безопасность.

Как сообщается в заявлении Минобороны Китая, компьютерные учения пройдут с 11 по 16 декабря. Цель учений – совместная отработка противоракетной обороны и реагирование на «внезапные и провокационные атаки по территориям двух стран с использованием баллистических и крылатых ракет».

«Учения не направлены против какой-либо третьей стороны», – заявляют в ведомстве без уточнения подробностей.

Хотя Китай и Южная Корея в прошлом месяце договорились оставить давнее противостояние вокруг THAAD, больно ударившее по южнокорейским компаниям, ориентированным на китайских потребителей, Пекин по-прежнему выступает против системы.

Китай и Россия, поддерживающие тесные военные и дипломатические связи, неоднократно призывали к мирному урегулированию кризиса, связанного с ракетно-ядерной программой КНДР.