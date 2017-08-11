Китай возмущен приближением американского корабля к искусственному острову

Китай выразил «глубокое недовольство» в связи с операцией ВМС США по обеспечению свободы судоходства, в рамках которой военный корабль прошел мимо одного из построенных Пекином искусственных островов в стратегическом Южно-Китайском море.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что этот шаг со стороны США подрывает суверенитет Китая и ставит под угрозу безопасность передовых сил с обеих сторон.

Китай, предъявляющий права почти на все Южно-Китайское море, регулярно протестует против таких операций, которые администрация президента Трампа продолжает отчасти с целью успокоить союзников, ведущих территориальные споры с Пекином.

Представитель ВМС в интервью Associated Press сообщил, что эсминец «Джон С. Маккейн» прошел мимо рифа Мисчиф в четверг, но не уточнил никаких подробностей.

Гэн Шуан заявил, что китайские военно-морские силы «идентифицировали американское военное судно, дали ему предупреждение и вынудили его покинуть район происшествия».