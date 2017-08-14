Китай запрещает импорт угля руды и морепродуктов из Северной Кореи

Китай в понедельник объявил о запрете импорта угля, железной руды, морепродуктов и других товаров из Северной Кореи в соответствии с новыми санкциями ООН, одобренными ранее в этом месяце.

Китайские лидеры пообещали полностью соблюдать режим санкций, единогласно одобренных Китаем и другими членами Совета Безопасности ООН в ответ на испытания северокорейских баллистических ракет.

Санкции могут сократить экспорт из Северной Кореи на один миллиард долларов.

Министерство торговли Китая сообщило, что новые торговые ограничения полностью вступят в силу к 5 сентября.

Президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации призвали Китай воспользоваться положением самого важного союзника Северной Кореи и оказать давление на Пхеньян, чтобы тот отказался от программы создания ядерного оружия.

Китай заявил, что выполняет резолюции ООН. В понедельник МИД Китая вновь призвал к сдержанности и необходимости поиска политического урегулирования ситуации.