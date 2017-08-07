Китай требует от Северной Кореи прекратить ракетные и ядерные испытания

ВАШИНГТОН – В воскресенье Китай потребовал от Северной Кореи прекратить ракетные и ядерные испытания, заявив, что Пхеньян не должен «испытывать добрую волю международного сообщества».

Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал санкции ООН и выступил с предупреждениями от имени Пекина на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо на полях встреч по линии АСЕАН на уровне министров в Маниле.

США с осторожностью приветствовали поддержку санкций против Северной Кореи со стороны Китая. Вместе с тем в Вашингтоне заявили, что будут внимательно следить за тем, как Китай соблюдает режим санкций, цель которых –лишить КНДР ежегодных доходов в размере одного миллиарда долларов, которые используются для поддержки незаконных программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Китай должен усилить активность

Сюзан Торнтон, отвечающая в Госдепартаменте за азиатское направление, сообщила журналистам, что в прошлом Китай, который является главной экономической надеждой для КНДР, в прошлом поддерживал усилия по сдерживанию оружейных программ Пхеньяна, но потом его активность снизилась.

«Мы хотим быть уверены, что Китай продолжит в полной мере соблюдать режим санкций, а не заниматься эпизодическими колебаниями, которые мы уже видели», – сказала Торнтон.

В одном из твитов президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение позицией Китая и России, которые вместе с США и другими членами Совета Безопасности ООН поддержали санкции, направленные против продаж северокорейского угля, железа и железной руды, свинца и свинцовой руды, а также морепродуктов.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал (15 «за», 0 «против») за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали так же, как и мы, – написал Трамп. – [Это будет иметь] очень большие финансовые последствия!»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя голосование в ООН, назвал его «хорошим результатом».

Ван И также рекомендовал Северной Корее использовать подход «двойной приостановки» для ослабления напряженности на Корейском полуострове, который включал бы прекращение северокорейских ядерных испытаний и одновременное прекращение совместных военных учений США и Южной Кореи.

Однако Торнтон заявила, что США не рассматривают возможность прекращения регулярных учений с Сеулом. По ее словам, США отвергают любую «моральную эквивалентность», которая подразумевается в уравниваний учений с ядерными и ракетными испытаниями в КНДР. По мнению экспертов, последние испытания северокорейских межконтинентальных ракет показали, что Пхеньян, возможно, способен нанести удар по значительной части континентальной территории США.

«Отчаянные усилия»

Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо не стал делать публичных заявлений в Маниле. Однако газета правящей Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» выступила с комментарием, в котором заявила, что США игнорируют предупреждение Северной Кореи в виде ракетных испытаний и предпринимают «отчаянные усилия» с помощью последних санкций ООН.

«Континентальная территория США оказалась на перекрестке жизни и смерти», – предупреждает комментарий.

Санкции ООН вводятся в ответ на испытания северокорейских межконтинентальных баллистических ракет 3 и 28 июля. Условия санкций лишают Пхеньян примерно трети его ежегодных доходов от экспорта, составляющих 3 миллиарда долларов.

КНДР «становится более опасной»

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «принимает и будет принимать разумные оборонительные меры для защиты себя и своих союзников» от угрозы, которую представляет Северная Корея, которая, по ее словам, «стремительно становится все более опасной».

В резолюциях, принятых в марте и ноябре прошлого года, Совет Безопасности ввел ограничения на экспорт угля, который является главной статьей экспорта Северной Кореи.



«В данной резолюции нет допустимого уровня экспорта, весь экспорт угля из Северной Кореи должен полностью прекратиться», – пояснил «Голосу Америки» американский дипломат в Совете Безопасности.



В результате Северная Корея немедленно потеряет 400 миллионов долларов экспортных доходов в год.

Ограничения на рабочую силу за рубежом



Резолюция также запрещает странам-членам ООН выдавать новые разрешения на работу гражданам Северной Кореи. Пхеньян известен своей практикой отправки своих граждан на работу в другие страны с последующей конфискацией значительной части их доходов, что, фактически, превращает их труд в рабский.



Резолюция также ужесточает режим действующих санкций. С 2006 года Совет Безопасности ООН ввел несколько пакетов санкций против Северной Кореи, которые становились все более жесткими, за ее ядерные испытания и запуски баллистических ракет.



Резолюция также включает список из девяти граждан КНДР и четырех северокорейских организаций, чьи активы подлежат замораживанию. В отношении указанных лиц также вводится запрет на поездки за рубеж.