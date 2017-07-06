США и другие страны ждут помощи от Китая в северокорейском вопросе

Соединенные Штаты призывают жестко отреагировать на запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). США и другие страны рассчитывают, что ключевую роль в этом сыграет Китай, в особенности в связи с попытками Вашингтона ввести новые и более жесткие санкции в отношении КНДР.

Как ожидается, северокорейский вопрос станет одной из главных тем переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Япония, Южная Корея и США также планируют провести трехсторонние переговоры по Северной Корее во время саммита, который пройдет в пятницу и субботу.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Китай приложить больше усилий для оказания давления на КНДР.

«Самое главное, чтобы страна, которая имеет наиболее активные прямые экономические отношения с КНДР, то есть Китай, продолжала оказывать давление. В последние полгода мы наблюдаем кое-какие реальные изменения в отношении Пекина к Северной Корее, и они должны усилиться», – сказал Джонсон в интервью радиостанции ВВС.

Китай является крупнейшим союзником и торговым партнером КНДР. В первом квартале этого года объем торговли между двумя странами вырос почти на 40 процентов.

В то же время Пекин все же начал вводить новые санкции – так, в конце прошлого года были введены санкции в отношении северокорейской угольной промышленности. В феврале Пекин запретил импорт угля до конца года, и, согласно опубликованной в апреле статистике, объем этого импорта в Китай сократился почти на 52 процента по сравнению с прошлым годом.

Китайские аналитики настаивают, что КНР уже прикладывает больше усилий, чем замечают другие страны.

«Запад считает, что Китай обладает огромным влиянием на Северную Корею, указывая на их военный альянс и экономическую зависимость Северной Кореи от Китая, и настаивает, что жесткие санкции в любой из этих областей могут изменить ее поведение, но эта точка зрения неверна», – отмечает специалист по КНДР и профессор шанхайского университета Фудань Цай Цзянь.

В интервью Китайской службе «Голоса Америки» он пояснил, что на самом деле КНДР нужны гарантии безопасности, которые Китай ей дать не может.

Пока же Китай, наряду с другими странами, осудил запуск ракеты, назвав его «вопиющим нарушением» резолюций ООН, однако не сказал ничего определенного по поводу санкций.