Китай направит спецпосланника в Северную Корею

Китай направит в Северную Корею своего спецпосланника на этой неделе.

Официальное информагентство «Синьхуа» сообщило, что глава отдела международных связей компартии Китая Сун Тао в пятницу отправится в Северную Корею, чтобы обсудить итоги недавнего съезда КПК с представителями Северной Кореи.

Других подробностей предстоящего визита Сун Тао в Пхеньян информагентство не приводит.

Китай является крупнейшим торговым партнером КНДР и ближайшим дипломатическим союзником, но отношения между двумя странами в последнее время ухудшились. Пекин недоволен продолжающимися испытаниями северокорейского ядерного оружия и баллистических ракет вопреки многочисленным международным санкциям и поддержал серию новых санкций ООН в отношении КНДР.

В ходе только что завершившегося 12-дневного турне по пяти странам Азии президент США Дональд Трамп призвал Китай и других региональных лидеров активизировать усилия по урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

Однако Китай опасается, что любые усилия, в результате которых режим северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть свергнут, могут также привести к потоку беженцев через границу с КНДР и лишить Пекин стратегического буфера с демократической Южной Кореей.