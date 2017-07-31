Китай предложил план по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

Представителей КНР в ООН призвал международное сообщество поддержать новое предложение президента Си Цзиньпина, направленное на прекращение многолетнего израильско-палестинского конфликта и создании независимого палестинского государства.

Лю Цзеи на пресс-конференции заявил, что будущие дипломатические усилия Китая будут сосредоточены на попытке перейти к переговорному решению на основе четырех предложений.

Си Цзиньпин показал, что Китай активизирует свое присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло около двух недель назад в Пекине, когда председатель КНР встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и изложил свой план.

Четыре пункта:

- Продвижение концепции «двух государств для двух народов», основывающийся на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом как столицей нового палестинского государства.

- Укрепление «концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности», «немедленно прекращающей строительство израильских поселений, принятия неотложных мер по предотвращению насилия в отношении гражданских лиц и призыву к скорейшему возобновлению мирных переговоров»

- Координация международных усилий по предложению «мер по содействию миру, которые повлекут за собой в ближайшее время совместное участие»

- Продвижение мира путем развития и сотрудничества между палестинцами и Израилем

Китай рассматривает как Израиль, так и палестинцев «важными партнерами» в своей инициативе «Один пояс и один путь» - финансируемый Китаем проект развития транспортных маршрутов, включая порты, железные дороги и дороги для расширения торговли на обширной дуге, охватывающей страны Азии, Африки и Европы, заявил представитель КНР. Китай также предложил начать «механизм трехстороннего диалога между Китаем Палестиной и Израилем для координации осуществления крупных программ помощи в Палестине», - сказал он.

Проблемы между израильскими и палестинскими лидерами настолько велики, что препятствуют любым содержательным переговорам с 2009 года.

Напряженность в регионе усилилась после того, как арабские боевики убили двух израильских полицейских в Иерусалиме 14 июля, в результате чего Израиль установил маталлодетекторы. Это вызвало возмущение со стороны арабского населения. Израиль снял их из-за сильного давления на прошлой неделе.

Лю Цзеи сказал, что в этом году Китай планирует провести семинар для израильских и палестинских «активистов мира», стремясь «внести свой вклад в решение палестинского вопроса».

Он настоятельно призвал международное сообщество «позитивно откликнуться на предложения, сделанные Китаем, поскольку мы считаем, что эти четыре предложения, которые в случае выполнения полном объеме, действительно будут в значительной степени способствовать решению проблемы путем переговоров, а также способствовать стабильности отношений между обеих стороны».