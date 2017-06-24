Более 120 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

По словам официальных представителей, в Китае более 120 человек могут быть погребены под завалами в результате схода оползня. 15 человек уже найдены мертвыми.

Власти заявляют, что оползень, который был спровоцирован проливными дождями, накрыл более 60 домов утром в субботу в деревне Синмо в провинции Сычуань.

Потоки грязи и обрушившиеся горные породы заблокировали русло реки на протяжении 2 км и перекрыли участок дороги в 1,6 км, сообщают местные власти.

По заявлению местных властей,аварийно-спасательные службы немедленно отреагировали и работают над устранением «крупнейшей геологической катастрофы».

Полиция сообщает, что в спасательных операциях участвует более двух тысяч человек.

Оползни – достаточно частое явление в сельских и горных районах Китая, особенно в период сильных дождей.