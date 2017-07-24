Китай потребовал от Индии вывести войска из спорного района в Гималаях

ПЕКИН – Китай в понедельник предупредил Индию, чтобы она «не искушала судьбу», недооценивая решимость Пекина защищать район, который он считает суверенной территорией Китая. Заявление прозвучало на фоне противостояния двух соседних стран вокруг спорного региона, расположенного высоко в Гималаях.

Представитель министерства обороны КНР полковник У Цянь повторил требование Пекина, что индийские войска должны покинуть плато Доклам, где Китай строит дорогу к индийской границе. На этот район также претендует союзник Индии, Бутан.

«Готовность и решимость Китая защищать национальную безопасность и суверенитет непоколебима», – заявил У Цянь на пресс-конференции по случаю предстоящего 90-летия создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Есть желание напомнить Индии, чтобы она не искушала судьбу и не цеплялась за какие-то фантазии, – сказал представитель минобороны. – 90-летняя история НОАК показала одно: имеющиеся у нас военные средства для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны укрепляются, а наша решимость никогда не ослабевала. Легче сдвинуть гору, чем поколебать НОАК».

Индия призвала к выводу войск обеих сторон и проведению переговоров о прекращении противостояния, которое началось в июне, когда китайские войска начали продлевать на юг дорогу из уезда Ядун в Тибете.

Хотя до сих пор стороны проявляют сдержанность, ожесточенная риторика, звучащая из Пекина и Дели, вызывает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий, которые привели к короткой, но кровавой войне на границе между двумя странами в 1962 году. Две ядерных державы имеют общую границу протяженностью 3500 километров, значительная часть которой является предметом споров. Кроме того, Китай является ключевым союзником и поставщиком оружия для непримиримого соперника Индии, Пакистана.

Ожидается, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал обсудит кризисную ситуацию во время визита в Пекин в конце этой недели, где он примет участие в форуме в рамках БРИКС – блока, объединяющего Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.