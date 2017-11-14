Задержанные в Китае американские баскетболисты возвращаются домой

Трое американских студентов-баскетболистов, задержанные в Китае по обвинению в магазинной краже, направляются домой после того, как президент США Дональд Трамп попросил китайского коллегу Си Цзиньпина лично вмешаться в это дело.

Трамп затронул этот вопрос в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Пекине на прошлой неделе.

«Он замечательно отреагировал, и они работают над этим прямо сейчас. Будем надеяться, все образуется, – сказал Трамп журналистам во вторник перед тем, как покинуть Филиппины и завершить свое турне по пяти странам Азии. – То, что они (баскетболисты) сделали, досадно. Знаете, речь идет об очень длительных тюремных сроках. Они (китайцы) в игры не играют».

Баскетболисты из сборной Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Ли Анджело Болл, Коди Райли и Джален Хилл, были допрошены по подозрению в краже солнцезащитных очков из бутика Louis Vuitton в Гуанчжоу. На прошлой неделе их отпустили под залог с условием, что они не покинут Гуанчжоу до окончания судебного разбирательства.

Команда вернулась в США без Болла, Райли и Хилла.

Как заявил источник в правительстве США, слова которого цитирует газета Washington Post, глава аппарата Белого дома Джон Келли поддерживал связь с семьями спортсменов. Источник дал понять, что обвинения были смягчены и дело движется к разрешению.