Официальные представители России и КНР высказали возражения по поводу санкций, введенных Соединенными Штатами против нескольких российских и китайских фирм, обвиняемых в поддержке ядерной программы КНДР.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, в частности, заявила, что эти санкции не способствуют американо-китайскому сотрудничеству в области сдерживания ядерных амбиций Северной Кореи.

Чуньин отметила, что Соединенным Штатам следует «незамедлительно исправить свою ошибку», и призвала к осторожности и диалогу в том, что касается разрешения ситуации с КНДР.

Параллельно, на заседании в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя повторил позицию своего правительства, отметив, что эти санкции – «еще один недружественный шаг Соединенных Штатов» (обратный перевод с английского).

«Мы категорически осуждаем односторонние санкции, не только те, что направлены против нас, но и против кого-либо еще», – подчеркнул Небензя.Он также добавил, что, если Вашингтон хочет ввести санкции против третьих лиц, ему следует пользоваться уже установленными каналами, такими, как Комитет ООН по санкциям против Северной Кореи. США, указал посол РФ в ООН, могут представить в этот комитет имена частных лиц и названия компаний, которые подозреваются в нарушении режима санкций, чтобы их добавили в санкционный список.

В качестве пояснения российской позиции, Василий Небензя указал на то, что такие действия США не способствуют «стабилизации и улучшению российско-американских отношений».