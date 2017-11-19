Самый музыкальный ребенок на свете

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4120679.html
В городе Элк-Гров в штате Калифорния живет очень необычный мальчик – в свои 12 лет он поразительно хорошо умеет играть на музыкальных инструментах. Причем в его «арсенале» не только рояль и арфа – он умеет играть на 44 инструментах со всего мира!
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