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Самый музыкальный ребенок на свете

Самый музыкальный ребенок на свете
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В городе Элк-Гров в штате Калифорния живет очень необычный мальчик – в свои 12 лет он поразительно хорошо умеет играть на музыкальных инструментах. Причем в его «арсенале» не только рояль и арфа – он умеет играть на 44 инструментах со всего мира!

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