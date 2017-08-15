Чарльз Купчан: «Отношение к России как к “стратегическому изгою” станет исторической ошибкой»

О том, почему поставка американского вооружения и военной техники Украине стала бы «огромной ошибкой» для администрации США, и как будут развиваться отношения между Москвой и НАТО, Грузинской службе «Голоса Америки» рассказал эксперт Совета по внешней политике, бывший советник президента Обамы Чарльз Купчан (Charles Kupchan).

Анна Каландадзе: В своей недавней статье, опубликованной в Washington Post, вы сказали, что поставка Украине так называемого «летального оружия» стала бы «огромной ошибкой». Вы могли бы объяснить, почему?

Чарльз Купчан: Я думаю, что ситуация в Украине продолжает оставаться очень опасной, все еще льется кровь на линии соприкосновения между украинскими силами и подразделениями сепаратистов и российских войск на Донбассе. Я считаю, что США и их союзники должны оказывать Украине финансовую помощь и не ограничиваться только военной помощью и помощью в подготовке (подразделений ВСУ). Но я боюсь, что поставки «летального оружия», противотанковых систем могут привести к эскалации военного конфликта.

В конце концов, в военном отношении Россия превосходит Украину, точно также, как она превосходит Грузию. Поэтому я беспокоюсь о том, что поставки вооружений приведут к эскалации военного конфликта, а это будет не на пользу Украине. В конце концов, Украина имеет общую границу с Россией. А Россия всегда будет располагать возможностями эскалации (этого конфликта) до пределов, которые нежелательны для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

И еще два соображения. Во первых, поставка оружия Украине укрепит Россию в то время, когда мы должны использовать слабость России, ее слабеющую экономику. И здесь важную роль играют санкции. Мы должны сохранять эти санкции и усиливать их, если это необходимо, для того, чтобы найти дипломатическое решение.

Мы также должны сохранять единство, работать вместе с европейскими союзниками. В Европе не очень поддерживают идею поставки оружия Украине, и я боюсь, если США примут такое решение, это может привести к разрыву между Соединенными Штатами и Европой по вопросу политики в отношении Украины. А это, опять же, сыграет на руку Путину.

А.К.: В вашей книге «Последняя граница НАТО» вы заявляете, что отношение к России, как к «стратегическому изгою» станет исторической ошибкой. Как вы могли бы с этой точки зрения описать сегодняшние отношения между США и Россией?

Ч.К.: Я считаю, что сейчас отношения очень напряженные, и русские, похоже, повышают ставки (противостояния). Администрация Трампа ясно дала понять, что не собирается выполнять прежние обещания президента, и никакой договоренности Трампа с Путиным не будет. Так что сейчас, на мой взгляд, отношения такие же напряженные, как это было в конце «холодной войны».

Я думаю, что есть основные проблемы, которые должны быть решены. В их числе – ситуация в Украине, которая продолжает портить отношения между Россией и Западом до тех пор, пока будут продолжаться бои на Донбассе и российские войска будут находится на востоке Украины.

Есть ситуация в Сирии, где Россия вместе с Ираном, Хезбаллой и другими игроками поддерживает режим Ассада. Нужно прекратить гражданскую войну, найти политическое решение, и решить проблему нарастающих военных противоречий между НАТО и Россией.

Пока эти три основные проблемы не будут решены, отношения между Россией и Западом будут оставаться очень сложными.