49 миллионов американцев могут остаться без медицинской страховки к 2026 году

Дополнительно 22 миллиона американцев могут потерять медицинское страхование в течение следующего десятилетия, если республиканский законопроект о реформе здравоохранения будет принят Сенатом США. К такому выводу пришло Управление Конгресса США по бюджету (CBO). Законопроект предусматривает сокращение финансирование программы оказания медицинской помощи малоимущим Medicaid на 772 миллиарда долларов в следующие десять лет. Также законопроект поможет сохранить 321 миллиардов долларов до 2026 года.

Если нынешний закон – так называемый Обамакер - останется без изменений, принятый, то количество американцев, не имеющих страховку, составит 28 миллионов человек.

Законопроект о реформе системы здравоохранения, находящийся в Палате представителей, по оценке Управление Конгресса США по бюджету, оставит без медицинской страховки 51 миллион американцев к 2026 году.

В проекте бюджета на 2018 год Белый дом предложил сократить социальные программы.

Наибольшую экономию средств предполагается получить от сокращений программы Medicaid. Программу продовольственных карточек предлагается изменить, расширив требования к занятости для бездетных получателей и переноса части расходов на правительства штатов.