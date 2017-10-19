Пучдемон предупредил о возможности голосования за независимость Каталонии

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил в четверг, что региональный парламент может проголосовать за формальную декларацию независимости от Испании, если центральное правительство откажется от переговоров с Каталонией.

Таким образом Пучдемон проигнорировал ультимативное требование Мадрида отказаться от провозглашения независимости.

«Если правительство и дальше будет препятствовать диалогу и продолжать репрессии, то парламент Каталонии может провести голосование по официальной декларации независимости, если сочтет целесообразным», – говорится в письме Пучдемона, направленном премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Пучдемон обнародовал письмо за несколько минут до 10 утра – срока, к которому Рахой требовал отказаться от двусмысленной декларации независимости, с которой каталонский лидер выступил на прошлой неделе.

Обращаясь к региональному парламенту на прошлой неделе, Пучдемон провозгласил независимость, после чего немедленно приостановил действие декларации и призвал испанские власти сесть за стол переговоров.

Представитель испанского правительства заявил, что в своем письме Пучдемон не ответил на призыв прояснить, объявил ли он уже о независимости региона. Выступая на условиях анонимности, чиновник заявил, что правительство планирует задействовать 155-ю Конституции Испании, позволяющую правительству приостанавливать автономию Каталонии.

Ожидается, что заседание кабинета, посвященное обсуждению ситуации, состоится в субботу.