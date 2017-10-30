Генпрокурор Испании намерен выдвинуть обвинения против каталонских политиков

Хосе Мануэль Маса призвал обвинить лидеров региона в подстрекательстве к мятежу и растратах
Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что будет добиваться выдвижения обвинений в подстрекательстве к мятежу против отстраненных от должности членов правительства Каталонии.
Он также призвал выдвинуть против лидеров Каталонии обвинения в растрате в связи с их попытками отделиться от Испании.
При этом сепаратистская партия Каталонии объявила, что намерена участвовать в намеченных на декабрь досрочных выборах, которые испанское правительство назначило после роспуска регионального парламента.
Оба объявления прозвучали в первую неделю после того, как центральное правительство Испании установило прямой контроль над Каталонией.
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