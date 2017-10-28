Власти Каталонии не собираются отказываться от независимости

Непризнанные республики бывшего СССР заявили о поддержке Барселоны
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон в субботу заявил, что он не собирается признавать решение испанских властей о роспуске правительства автономии, и продолжит бороться за независимость.
Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой подписал распоряжение о роспуске парламента Каталонии, введя в провинции прямое управление. Кроме этого, глава кабинета назначил на 21 декабря выборы нового парламента, отправив в отставку руководителей полиции автономии.
В ответ Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения Мадрида, считая, что только региональный парламент имеет право принимать решения об отставке правительства Каталонии.
«Наше желание заключается в том, чтобы продолжить работу в соответствии с полученным демократическим путем мандатом, одновременно добиваясь максимальной стабильности», - сказал он.
В пятницу парламент Каталонии большинством голосов проголосовал за независимость автономии. За резолюцию, провозглашающую отделение от Испании, которую подготовили сторонники Пучдемона, проголосовало 70 парламентариев, 10 высказались против и 2 членов парламента не приняли участия в голосовании.
Международные организации, включая ООН и Совет Европы, призвали Мадрид и власти Каталонии «найти выход из сложившейся ситуации в рамках Конституции Испании».
«Европа больше не может себе позволить еще одну трещину и еще один раскол», - заявил президент Европейского союза Жан-Клод Юнкер.
В поддержку решения властей Каталонии пока высказались только Венесуэла, Северная Корея и представители непризнанных республик на территории бывшего СССР.
На этой неделе мятежную автономию посетил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, заявивший, что Цхинвал намерен открыть в Барселоне «секцию интересов», которая будет заниматься налаживанием «двусторонних отношений в гуманитарной и культурной областях».
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