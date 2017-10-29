В Барселоне прошел марш сторонников единой Испании

Международные организации, включая ООН и НАТО, призывают урегулировать кризис в Каталонии в рамках конституции

Сотни тысяч сторонников единой Испании в воскресенье приняли участие в марше в Барселоне.

Демонстранты вышли на улицу столицы Каталонии, чтобы показать, что они поддерживают решение испанского правительства о роспуске кабинета Каталонии и подавлении стремления региона к отделению от Испании.

Тем временем отстраненный от должности лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал к мирной «демократической оппозиции» прямому контролю испанских властей над регионом, который ранее пользовался значительной автономией.

Пучдемон заявил, что продолжит работу по созданию свободной страны, отметив, что лишь региональный парламент может принимать решение о роспуске правительства Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии через несколько часов после того как в пятницу региональный законодательный орган проголосовал за независимость от Испании.

Кроме того, глава кабинета назначил на 21 декабря выборы нового парламента, отправив в отставку руководителей полиции автономии.

Представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что Пучдемон и другие лидеры Каталонии смогут принять участие в декабрьских выборах.

Резолюция парламента Каталонии завершила период неопределенности в вопросе о независимости региона, сохранявшейся после проведения 1 октября референдума о независимости, которую поддержали 90 процентов избирателей при явке в 50 процентов.

Пучдемону грозит тюремное заключение сроком на 25 лет за попытку мятежа. Правительство в Мадриде уже отправило в тюрьму двух лидеров сепаратистов и преследует других чиновников, обвиняемых в использовании государственных ресурсов для поддержки заявки на независимость.

Министр Бельгии по делам убежища и миграции заявил, что его страна может предоставить убежище Пучдемону. Тео Франкен заявил в «Твиттере» в воскресенье, что независимые органы примут окончательное решение о предоставлении убежища смещенному лидеру.

Реакция мирового сообщества

Де Виго заявил, что европейцы «не хотят нового национализма», и указал, что ни одно государство пока не признало независимую Каталонию.



«Мы знаем, что значил национализм для Европы в истории. Поэтому, я думаю, это очень позитивная реакция», – сказал он.

Представитель ООН призвал все стороны «искать решения в рамках испанской конституции и установленных политических и юридических каналов».

Председатель Европейского совета Дональд Туск, разделявший подход Мадрида в кризисной ситуации, через «Твиттер» выразил надежду, что «правительство Испании предпочтет силу аргументов, а не аргумент силы».

Альянс НАТО, членом которого является Испания, заявил, что «проблема Каталонии является внутренним делом, которое должно быть урегулировано в рамках конституционного порядка Испании».

Даже региональные власти в традиционно националистической Стране Басков не проявили значительной поддержки устремлений каталонцев, несмотря на укрепление отношений между радикальными сепаратистами в обоих регионах.

Усилия Мадрида по сохранению единства страны также получили поддержку правительства США. Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что «США поддерживают конституционные меры испанского правительства по сохранению Испании сильной и единой страной».

Позиция России

Можно сказать, что определенная поддержка независимости Каталонии исходит от России, которая усматривает в действиях каталонских сепаратистов некоторый ответ на прошлую поддержку отделения бывших советских республик Соединенными Штатами и Европой, а также на спорную независимость

Косово.

Выступая на недавнем международном форуме в Сочи, президент России Владимир Путин заявил, что, поддержав независимость Косово, такие благополучные, состоявшиеся государства, как Испания, поставили под угрозу собственную хрупкую стабильность.

«Не вызывает сомнений, что Путин заинтересован в дестабилизации и балканизации Испании», – заявил «Голосу Америки» высокопоставленный испанский дипломат на условиях анонимности.

Де-факто министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, который, по некоторым сообщениям, близок к Кремлю, на днях посетил Каталонию, чтобы создать в Барселоне «секцию интересов», которая будет заниматься налаживанием «двусторонних отношений в гуманитарной и культурной областях».

Южная Осетия выразила поддержку «суверенитету Каталонии» после референдума 1 октября.

Государства-изгои, такие как Венесуэла и Северная Корея, также поддержали каталонских сепаратистов.