О референдуме в Каталонии – через призму «украинского вопроса»

МОСКВА/КИЕВ – В Кремле предпочли не оценивать действия испанских полицейских в отношении людей, пришедших на избирательные участки по поводу референдума в Каталонии, равно как не стали комментировать сам референдум, признанный Мадридом незаконным, сославшись на то, что это сугубо внутреннее дело Испании.

Вместе с тем, на федеральных телеканалах России, где ничего случайного не бывает, тема каталонского референдума была и остается главенствующей.

«Мы не приемлем, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов Российской Федерации», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия испанских властей против волеизъявления жителей Каталонии, сообщает РИА «Новости» 2 октября.

В Европе о событиях в Каталонии высказались гораздо определеннее. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель (Charles Michel), выразив мнение представителей Евросоюза, написал в Твиттере: «Насилие никогда не должно становиться ответом». В то же время Еврокомиссия сочла референдум незаконным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: «Я поддерживаю единую Испанию».

Вместе с тем, на сайте европейского еженедельника Politico высказывается мнение, что оценка ситуации в Испании, в частности, референдум в Барселоне и его комментирование в социальных сетях, ничто другое, как «усилия, направленные на дискредитацию испанских политических и юридических властей, которые […],следуют аналогичным кампаниям цифровой дезинформации во время сезона выборов в Европе в 2017 году».

«Эксперты предупреждают, что эти онлайн-действия призваны поставить под сомнение европейские демократические процессы в период обострения напряженности между Евросоюзом и Россией. […] Среди прочего, поддерживаемые Россией онлайн-сети регулярно выступают за экстремистские группы через социальные сети и цифровые новостные агентства», – подчеркивается в материале «Каталонский референдум поддерживает опасения российского влияния».

Окара: неадекватное, необъяснимо жестокое избиение людей

Директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара в интервью «Голосу Америки» назвал позицию Москвы в связи с каталонским референдумом «невнятно двоякой».

«Возможно, с несколько скрываемой или даже нескрываемой симпатией к Каталонии и референдуму, – уточнил он. – При этом подход Москвы строится на том, что референдум является оправданием ситуации, связанной с Донбассом и Крымом. Хотя, как мне представляется, прямой аналогии тут нет».

По словам политолога, каталонский и крымский референдумы сопоставимы лишь в том смысле, что и тот, и другой с юридической точки зрения плебисцит – неформальный опрос общественного мнения.

«Разумеется, ситуации, в которой они проводились, совершенно разные, – добавил он. -– Потому что в момент проведения плебисцита в Крыму Украина не имела суверенитета над территорией полуострова. В Испании в этом смысле все по-другому. Прямая аналогия тут только в том, что оба мероприятия незаконные».

По оценке Андрея Окары, ситуация в Барселоне больше похожа на события в Киеве 29 ноября и 1 декабря 2013 года: «И там, и там было неадекватное, необъяснимо жестокое избиение людей, которые стремились выразить свою волю, желая быть услышанными. Схожи два события и по своим последствиям. Раньше у общества Каталонии не было консенсуса по поводу независимости. Теперь радикальное силовое подавление мероприятия привело к тому, что ненависть к центральной испанской власти возросла. То есть жестокое обращение с людьми привело к обратной реакции – к радикализации протеста».

Вместе с тем Андрей Окара думает, что потенциальный раскол Испании выгоден Москве.

«Исходя из той логики, которая сейчас доминирует в российском властном центре, все, что плохо для ЕС и ослабляет его как единый субъект, хорошо для Кремля, –констатировал он. – Это и Брексит, и экономический кризис в Греции, и, само собой, плебисцит в Каталонии».

По состоянию «здесь и сейчас» директор Центра восточноевропейских исследований не видит угрозы организации и проведения подобных плебисцитов в РФ.

«Но через очень небольшое время все может резко поменяться, и эти опции вполне могут быть активированы. Причем не только в республиках, которые созданы по этническому признаку – Татарстан, Башкирия, республики Северного Кавказа, но и в некоторых регионах, созданных по территориально-историческому принципу. Словом, там, где тоже стоит регионалистическая повестка дня. Поэтому в ближайшее время все это может аукнуться и в России. Есть идеологи сибирского федерализма, карельского регионализма, не говоря уже об идеологах независимости Татарстана или Якутии», – резюмировал он.

За «определенной чертой»

Исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций считает, что на востоке Украины в 2014 году произошла попытка со стороны России – отторгнуть территории с опорой на определенную часть населения.

«Это население в России называют соотечественниками или представителями «русского мира». Ничего подобного в Каталонии нет. Там идет процесс самоопределения, это внутриполитический вопрос национального самоопределения, в нем выражена проблема отношения центрального правительства, которое оказалось неготовым к паритетному диалогу с провинцией», – говорит Владимир Лупаций корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

По его мнению, испанские реалии таковы, что стороны будут пытаться найти компромисс. Тем более, подчеркивает Владимир Лупаций, Европейский Союз заинтересован найти варианты примирения ситуации после того, как ситуация с референдумом в Каталонии не перешла «определенную черту».

«Односторонние действия Мадрида, ситуация с пострадавшими для Мадрида и Барселоны создали условия, после которых дальше может развиваться только гражданский конфликт. Если не будет дополнительных внешних раскачиваний, то эти две стороны при помощи представителей Евросоюза могут найти политические мирные формулы для взаимодействия», – утверждает Владимир Лупаций».

В ситуации с Донбассом, эксперт считает, что необходимо вернуться к «нулевой точке» – достичь устойчивого перемирия с последующим поиском компромиссных решений и «нахождения политической формулы для урегулирования конфликта».

Тенденции в Европе: от патриотизма к национализму

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко говорит о том, что последние семь лет в Европе «усиливаются тенденции патриотизма переходящего в национализм».

«Этот тренд характерен для многих стран, в том числе, и для Германии, Испании, России, Украины, Польши, Венгрии. Это общий тренд – больше внимания национальному вопросу, больше требований к национальной идентичности. Это те факторы, которые мы наблюдаем в Европе, и сегодня они обострились. Каталония – это не только Испания, но и частично Франция. Признание результатов референдума в Каталонии – это как признание результатов референдума в Курдистане: возбудятся все соседние страны, в частности Франция, где и так масса проблем с новоизбранным президентом, мигрантами. Я думаю, что Евросоюз и правящие партии во Франции, Испании и Германии сделают все, чтобы не признавать результаты этого референдума, иначе это спровоцирует аналогичные процессы и в тех странах, которые сегодня кажутся незыблемыми и стабильными сложно», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

События в Барселоне и проблема сепаратизма на востоке Украине, по мнению Вячеслава Потапенко не похожи между собой.

«Что касается Украины и людей, которые живут в Донбассе и тех, кто организовал так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, то они ничего не говорили о своей идентичности. Граждане просто хотели в Россию, для этого они в мае 2014 провели референдум, они полагали, что их, как и Крым, возьмут в Россию, где выше зарплаты, русский язык, привычная среда», – отмечает Вячеслав Потапенко.

Вячеслав Потапенко подчеркивает, что Украина будет придерживаться политического курса, который заключается в непризнании независимости Донбасса, его автономного права с возможностью влияния на политику государства.

«Власти в Испании или Германии ведут себя также. Это касается и Каталонии», – утверждает Вячеслав Потапенко.