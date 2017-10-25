В эпицентре шторма: каталонские полицейские перед трудным выбором

1 октября перед региональной полицией Каталонии, численность которой составляет 17000 человек, встала дилемма: какому правительству подчиняться?

Тому, что располагается по соседству, в Барселоне, или далекому центральному – в Мадриде – потребовавшему, чтобы местные силы сотрудничали с национальной полицией и Гражданской гвардией в целях предотвращения референдума о независимости, который испанское правительство провозгласило незаконным?

Для Mossos d'Esquadra, региональной полиции Каталонии, эта ситуация обернулась эмоциональной пыткой, а полицейские и их начальство отреагировали неоднозначно.

До момента, когда Мадрид собирается подчинить прямому управлению мятежный северо-восточный регион, осталось два дня, и местная полиция вновь пытается разобраться, кому оно должно хранить верность, рассказывают офицеры.

1 октября большинство полицейских предпочло не вмешиваться. Некоторые же подчинились приказу Мадрида и, по рассказам очевидцев, закрыли в три раза больше избирательных участков, чем национальная полиция и Гражданская гвардия.

Между каталонскими полицейскими и их коллегами из национальной полиции неоднократно происходили стычки. Профсоюз испанской полиции раскритиковал полицию Каталонии, обвинив в неблагонадежности и заявив, что «в работе Mossos d'Esquadra по-прежнему царит бездействие, нейтралитет и отвращение к исполнению своих законных обязанностей».

Теперь местная полиция вновь оказалась между молотом Мадрида и наковальней каталонского национализма. С 1980-х годов полиция подчинялась наделенному широкими полномочиями каталонскому правительству, однако под прямой оперативный контроль перешла в 1996 году.

В рядах полиции идут споры о том, что должны делать сотрудники, если назначенное из Мадрида руководство прикажет им помочь в ограничении самоуправления региона, в том числе арестовать непреклонных лидеров сепаратистов.

Большинство рядовых полицейских и в меньшей степени представители руководящего звена – уроженцы Каталонии. Им придется противостоять не только соотечественникам, но подчас и родственникам, соседям и друзьям из числа демонстрантов. В отношении их нынешнего начальника, Хосепа Льюиса Траперо, заведено расследование по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Мадрид планирует официально отстранить его от должности в пятницу, когда Сенат одобрит решение центрального правительства о необходимости прибегнуть к Статье 155 Конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса полуавтономии.

Правительство консерватора Мариано Рахоя уведомило каталонскую полицию о том, что от нее потребуется. В интервью лондонской Times министр образования Мендес де Виго заявил, что «правительство должно обеспечить соблюдение закона, и если люди с той стороны не захотят подчиняться закону, то мы будем вынуждены, с помощью Mossos d'Esquadra, восстановить верховенство закона».

Как заявил вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария, в первую очередь в эти выходные Мадрид должен будет передать контроль над Mossos Министерству внутренних дел.

В профсоюзе Mossos говорят, что полицейские будут подчиняться приказам начальника, назначенного Мадридом. Однако, по словам двух сотрудников полиции, беседовавших с нами на условиях анонимности, в рядах местной полиции царят суматоха и беспокойство: идут ожесточенные споры по поводу того, кому им следует подчиняться.

Оба офицера описали сложившуюся ситуацию в сходном ключе. По их словам, рядовые полицейские в большинстве своем выступают за независимость и не хотят подчиняться Мадриду. Меньшая, но все же значительная группа выступает за единство страны и готова подчиняться приказам нового руководства. Те, кто входит в ее состав, настаивают, что испанское законодательство обладает приоритетом, и они обязаны его соблюдать.

