Лидеров Каталонии призывают отказаться от провозглашения независимости

Президент Каталонии Карлес Пучдемон во вторник выступит на заседании регионального парламента
В то время как лидер Каталонии готовится выступить перед депутатами регионального парламента во вторник, правительство в Мадриде опасается, что каталонские парламентарии в одностороннем порядке проголосуют за провозглашение независимости региона.
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон не раскрывает содержание своего обращения.
Политические лидеры как в Испании, так и других странах в понедельник призвали каталонских лидеров отступить ради снижения напряженности в стране.
Против объявления независимости высказалась мэр Барселоны Ада Колау, которая заявила, что такой шаг поставит под угрозу «сплоченность общества».
Колау призвала все стороны к деэскалации напряженности для урегулирования «самого серьезного институционального кризиса со времен восстановления демократии в Испании».
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