Лидеров Каталонии призывают отказаться от провозглашения независимости

В то время как лидер Каталонии готовится выступить перед депутатами регионального парламента во вторник, правительство в Мадриде опасается, что каталонские парламентарии в одностороннем порядке проголосуют за провозглашение независимости региона.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон не раскрывает содержание своего обращения.

Политические лидеры как в Испании, так и других странах в понедельник призвали каталонских лидеров отступить ради снижения напряженности в стране.

Против объявления независимости высказалась мэр Барселоны Ада Колау, которая заявила, что такой шаг поставит под угрозу «сплоченность общества».

Колау призвала все стороны к деэскалации напряженности для урегулирования «самого серьезного институционального кризиса со времен восстановления демократии в Испании».