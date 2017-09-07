Каталония официально назначила референдум о независимости на 1 октября

Парламент Каталонии назначил на 1 октября референдум о независимости, однако Мадрид обещал не допустить его проведения.

Сепаратистские партии, обладающие небольшим перевесом в парламенте, высказались за референдум и разработку нормативно-правовой базы для создания независимого государства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой поручил правительственным юристам подать жалобу в конституционный суд в расчете аннулировать референдум.

Опросы в Каталонии показывают, что по мере укрепления испанской экономики все меньше жителей северо-восточного региона хотят независимости, однако большинство каталонцев предпочитают иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария осудила лидеров Каталонии за то, что они «действуют силой» и ведут себя «скорее как диктатура, чем как демократия».

«То, что происходит в парламенте Каталонии, постыдно», – сказала она.

Однако лидеры Каталонии пообещали провозгласить новую республику в течение 48 часов после референдума, если жители проголосуют «за», вне зависимости от явки.

Бывший лидер Каталонии Артур Мас заявил, что проведение референдума оправдано, поскольку в 2015 году региональные выборы выиграла коалиция, выступающая за независимость.

«Необходимо провести референдум, потому что у нас есть мандат от жителей Каталонии», – сказал он.