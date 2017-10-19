Картер Пейдж получил повестку явиться в Сенат

Комитет по разведке Сената США послал повестку для дачи показаний Картеру Пейджу. Об этом сообщают телеканалы CNN и NBC. Напомним, не далее, как неделю назад бывший политический советник предвыборного штаба Трампа отказался дать показания в Сенате, в рамках расследования о вмешательстве Кремля в президентскую кампанию 2016 года в США.

В то же время, непоименованный источник сообщил репортерам NBC News, что, скорее всего, Пейдж воспользуется Пятой поправкой к Конституции и не станет отвечать на вопросы законодателей, чтобы не уличить самого себя в правонарушениях.

Такой поворот дела является неожиданным, потому что, в начале года, Картер Пейдж выказывал желание продвинуть следствие и, в частности, на допросе в ФБР дал показания о связях избирательной кампании Трампа с лицами в России. Это он встречался на съезде Республиканской партии с тогдашним послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, напоминает NBC.

На данный момент похоже, что бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа намерен добиваться явки на Капитолий 1 ноября, когда Сенат будет проводить открытые слушания с участием представителей интернет-гигантов Twitter, Facebook и Google.

В то же время, Пейдж не стал ни подтверждать, ни отрицать факт того, что им была получена повестка из сенатского комитета с требованием явиться туда для дачи показаний.