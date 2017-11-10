Ученые США и РФ обсудили проблемы глобальной безопасности

МОСКВА – В России негативно восприняли договоренность законодателей США выделить 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания, нацеленную на противодействие агрессивной политике России в Европе и укрепление боеспособности США на континенте.

Особенно резко российские политики и эксперты высказались о выделении отдельной строкой 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере безопасности, «включая оборонительную помощь летального характера».

В Госдуме и Совете Федерации (СФ) считают, что данное решение едва ли не ставит крест на Минских соглашениях, в целом. А, по мнению первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, это еще и «прямой призыв начать полномасштабную войну в Донбассе». Правда, сенатор не уточнил, какая сторона готова откликнуться на такой призыв.

Также бурное негодование в политических кругах РФ вызвало одобрение законодателями США субсидирования программы исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования в размере 65 миллионов долларов, что мотивировано систематическими нарушениями Россией договора о РСМД.

В России отрицают факты нарушения договора и обещают ответить на все действия США «зеркально». В частности, создать ракету, аналогичную американской, если та и в самом деле будет произведена.

Параллельно разворачивавшимся событиям и словесным баталиям, в Москве проходила организованная Российской академией наук и Национальной академией наук США встреча, посвященная проблемам влияния технологических вызовов на стратегическую стабильность в отношениях между Россией и США и необходимости развития двусторонних контактов в этой сфере. Открытая часть диалога состоялась в Московском центре Карнеги.

Русская служба «Голоса Америки» пообщалась с участниками встречи на злобу дня. Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший руководитель Национального управления ядерной безопасности США Линтон Брукc, все специалисты, работающие в области безопасности и контроля над вооружениями, хотят, чтобы между США и Россией установились бы более крепкие отношения, но сегодня состояние этих отношений оставляет желать лучшего, что прекрасно всеми осознается.

«Между тем, и Россия, и США обладают таким арсеналом ядерного оружия, что могут испепелить друг в друга в любой момент, – добавил он. – Отсюда взаимное недоверие, что вполне естественно в такой атмосфере. В этой связи наш Конгресс вправе выражать свою озабоченность. И меня совсем не удивляет, что он счел возможным выделить средства на том направлении, которое считает уязвимым».

По словам Линтона Брукса, участники американо-российского диалога в этой ситуации пытаются выработать способы, чтобы США и РФ «не вползли в военный антагонизм».

«Мы стремимся помочь правительствам стран снять существующие противоречия, тем более, что им сложно сейчас общаться между собой по официальным каналам», – подчеркнул он.

Что касается договора РМСД, то США не раз озвучивали свои претензии к российской стороне, констатировал Линтон Брукс: «Мы считает, что испытания и развертывание ракет нарушает основы договора, а Россия отмахивается от наших озабоченностей. Но я все же надеюсь, что РМСД несмотря ни на что сохранится, и эмоции не перехлестнут через край».

Однако, если брать проблему в целом, у процесса контроля над вооружениями не будет безоблачного будущего, резюмировал старший советник Центра стратегических и международных исследований.

В свою очередь, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин убежден, что крайне низкий уровень двусторонних отношений напрямую подрывает стратегическую стабильность и вообще «безопасность в планетарном масштабе».

«Это также негативно влияет на фундаментальный договор о нераспространении ядерного оружия, – уточнил он. – Хотя (в документе) существует статья, под которой все подписались и которая указывает на необходимость ведения постоянных переговоров по сокращению ядерного оружия».

Как представляется Владимиру Дворкину, при нормальных отношениях двух стран все взаимные претензии, вызванные техническими проблемами, по договору РМСД могли бы быть разрешены в течение 10-15 дней на согласительной комиссии.

«Нагнетание страстей по поводу этих претензий уже вышли за рамки того, что можно реально рассматривать, – утверждает он. – Например, американская сторона говорит о том, что мы нарушили договор, проведя испытания ракеты большей дальности, чем это необходимо для пусковых наземных установок, и уже развернули их. Я совершенно ответственно заявляю, что никакого развертывания не было и не планируется».

Кроме того, отставной генерал указал, что и у России имеются претензии к США: «Они также носят чисто технический характер и не влияют, по существу, на безопасность с военной точки зрения. Рассматривать их надо как возможные формальные нарушения, если они действительно есть, и опять же в рамках согласительной комиссии».

Если договор РМСД не устоит, это станет катастрофой и для Европы, и для США, и для России, поскольку под угрозу ядерного удара может быть поставлены все сторону, предупреждает Владимир Дворкин. Вместе с тем, он выразил надежда, что коллективный разум все-таки возобладает и договор сохранится.