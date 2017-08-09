В пригороде Парижа автомобиль въехал в группу военных

В результате наезда автомобиля в группу солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в среду шесть человек получили ранения.

Мэр города Патрик Балкани назвал инцидент преднамеренным актом.

По его словам, автомобиль BMW, припаркованный на узкой улице, въехал в солдат, когда они выходили из казармы.

Полиция сообщила, что два человека получили серьезные ранения.

Выступая на телеканале BFM TV, Балканы заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что этот «отвратительный» акт агрессии был преднамеренным.

Власти не исключают возможность того, что нападение носило террористический характер.

Полицейский департамент Франции сообщил в Твиттере, что власти ведут поиски автомобиля.