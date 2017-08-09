В пригороде Парижа автомобиль въехал в группу военных

Власти не исключают возможность террористического акта
В результате наезда автомобиля в группу солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в среду шесть человек получили ранения.
Мэр города Патрик Балкани назвал инцидент преднамеренным актом.
По его словам, автомобиль BMW, припаркованный на узкой улице, въехал в солдат, когда они выходили из казармы.
Полиция сообщила, что два человека получили серьезные ранения.
Выступая на телеканале BFM TV, Балканы заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что этот «отвратительный» акт агрессии был преднамеренным.
Власти не исключают возможность того, что нападение носило террористический характер.
Полицейский департамент Франции сообщил в Твиттере, что власти ведут поиски автомобиля.
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