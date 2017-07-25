Маккейн возвращается в Сенат для голосования по реформе здравоохранения

Республиканский сенатор Джон Маккейн, у которого был диагностирован рак мозга, вернется из Аризоны в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании по реформе здравоохранения во вторник.

Об этом в понедельник сообщили в его аппарате.

«Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в Сенат Соединенных Штатов, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, Закон об ассигнованиях на национальную оборону, а также новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи», – говорится в сообщении.