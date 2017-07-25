Маккейн возвращается в Сенат для голосования по реформе здравоохранения

Сенатор, у которого обнаружили рак мозга, готов продолжить работу над рядом законопроектов, включая санкции против России, сообщили в его офисе
Республиканский сенатор Джон Маккейн, у которого был диагностирован рак мозга, вернется из Аризоны в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании по реформе здравоохранения во вторник.
Об этом в понедельник сообщили в его аппарате.
«Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в Сенат Соединенных Штатов, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, Закон об ассигнованиях на национальную оборону, а также новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи», – говорится в сообщении.
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