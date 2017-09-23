Канада ввела санкции против режима Мадуро

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд распространила заявление в котором указано, что этот шаг – демонстрация того, что антидемократическое поведение приводит к определенным последствиям.

Речь идет о решении Мадуро создать ассамблею из своих сторонников, которые получили право переписать конституцию и перехватить полномочия у парламента, который контролирует оппозиция.

Санкции Канады распространяются на 40 венесуэльских функционеров, включая самого Мадуро, которые сыграли ключевую роль в разрушении демократических институтов Венесуэлы. Санкции замораживают любые канадские активы фигурантов списка и запрещают гражданам Канады вести с ними любого рода бизнес.