Канадская Палата общин одобрила собственную версию закона Магнитского

Канадская Палата общин одобрила канадскую версию закона Магнитского, который наделяет Оттаву полномочиями вводить санкции против нарушителей прав человека во всем мире.

Российские власти пригрозили принять ответные меры против канадских официальных лиц, если закон будет введен в действие.

Палата единогласно поддержала законопроект в среду вечером, направив его в Сенат для окончательного одобрения в ближайшие недели.

Хотя документ назван в честь россиянина Сергея Магнитского, который обвинил российские власти в масштабном налоговом мошенничестве, после чего был избит до смерти в московской тюрьме в 2009 году, он предусматривает санкции для нарушителей прав человека во всем мире.

По аналогии с американским законом, принятым в 2012 году, канадский законопроект предусматривает замораживание любых активов российских следователей и прокуроров, которые, как утверждается, причастны к содержанию Магнитского под стражей.

Россия в течение нескольких месяцев грозила принять ответные меры и в среду дала понять, в чем они будут заключаться.

«Мы... снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас... будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию», – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, согласно «Интерфаксу».

«Во многом [законопроект] просто-напросто списан с одиозного американского законодательного акта "имени Магнитского" и ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений», – добавила она.

Ряду канадских чиновников, включая министра иностранных дел Христю Фриланд, был запрещен въезд в Россию в 2014 году, после того как Канада ввела санкции против окружения президента России Владимира Путина в связи с аннексией Крыма.

Если законопроект S-226 получит силу закона, Канада станет четвертой страной, принявшей собственную версию закона Магнитского, последовав примеру США, Великобритании и Эстонии.

Когда в 2012 году США приняли Закон Магнитского, Россия ответила запретом на усыновление российских детей американцами.

Закон, поддержанный правительством, вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

В заявлении российского посольства в Канаде, размещенном в Твиттере, говорится, что закон Магнитского является результатом «провальной политики, проводимой под давлением русофобских элементов».