Канадский дипломат на Кубе испытал странное расстройство слуха

Министерство иностранных дел Канады сообщило, что у одного из канадских дипломатов, работающих на Кубе, выявлены те же симптомы таинственного расстройства слуха, которые, как считается, заставили нескольких американских дипломатов покинуть Гавану.

Иной информации не предоставлено. Однако представитель МИДа сообщила, что Оттаве известно о необычных симптомах, обнаруженных у канадских и американских дипломатов, и работает над тем, чтобы установить их причину.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты на Кубе стали жертвами «акустической атаки», осуществленной с помощью устройства, работающего на ультразвуковой частоте, что привело к поражениям органов слуха и симптомам, схожим с симптомами сотрясения мозга.