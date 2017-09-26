Челси Мэннинг не пустили в Канаду

Канада запретила въезд в страну бывшему аналитику американской военной разведки Челси Мэннинг (до перемены пола Брэдли Мэннинг), ранее осужденной за шпионаж в связи с передачей информации сайту WikiLeaks.

В понедельник Мэннинг опубликовала в Твиттере документ канадского правительства, в котором она характеризуется, как иностранный гражданин, «которому не разрешается въезд в Канаду» из-за предыдущей судимости.

«Полагаю, что Канада запретила мне въезд навсегда?» – написала Мэннинг.

Мэннинг сообщила Reuters, что пыталась въехать в Канаду в минувший четверг, планируя провести отпуск в Монреале и Ванкувере.

По ее словам, ее остановили на границе и продержали ночь под стражей, после чего передали письмо, в котором говорилось, что она не может быть допущена в Канаду «на основании серьезных преступлений».

В письме отмечалось, что если бы такое же преступление было совершено в Канаде, то оно «приравнивалось бы… к измене» и могло повлечь наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет. По этой причине Мэннинг был запрещен въезд в Канаду.

В 2013 году Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за передачу более 700 тысяч секретных документов WikiLeaks тремя годами ранее. В тюрьме Мэннинг добился права начать гормональную терапию и сменил пол.

Челси Мэннинг отбыла в заключении семь лет. Президент Барак Обама смягчил ей приговор за несколько дней до того, как покинуть Белый дом.