Спасатели продолжают поиски жертв пожаров в Северной Калифорнии

Спасатели на севере Калифорнии используют специально обученных собак для поиска тел в руинах домов, сгоревших во время лесных пожаров. Жертвами пожаров к северу от Сан-Франциско стали более 30 человек. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Шериф округа Сонома Роберт Джордано сказал, что поиск жертв огня остается трудным делом.

«Мы нашли тела, которые почти полностью нетронуты, и мы обнаружили тела, которые представляют собой не что иное, как пепел и кости. Один из способов провести идентификацию в этих случаях - через медицинские устройства.., когда, например, есть фрагмент металла со спецномером, вживленным во время медицинской операции, такой как замена тазобедренного сустава».

В четверг пожарные немного потеснили огонь, но на рассвете они столкнулись с новыми проблемами: низкой влажностью и ветреной погодой. В результате пожаров пострадали 75 000 гектаров сельхозугодий, в том числе - некоторые знаменитые виноградники и винодельни Северной Калифорнии.

Уничтожено по меньшей мере 3500 домов и предприятий. В пятницу утром представитель Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии Скотт Маклин заявил, что около 22 процентов пожаров пришлись на винодельческие округа Сонома и Напа.

В борьбу со стихией задействованы 8 тысяч пожарных, в том числе из таких стран, как Канада и Австралия. Сильные сухие ветры с гор, характерные для этого времени года, значительно затрудняют работу спасателей.