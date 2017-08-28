В Беркли прошла массовая акция противников ультраправых

Несмотря на отмену запланированной акции ультраправых в Беркли, штат Калифорния, участники контрдемонстрации в воскресенье заполнили улицы города.

Воскресенье было вторым днем демонстраций в районе залива Сан-Франциско. В субботу огромные толпы участников контрдемонстрации вышли на улицы в знак протеста против другой акции правых, «Протеста патриотов», но он тоже был отменен. Мэр Сан-Франциско Эд Ли объявил о победе над группой, которая по его словам, провоцировала ненависть.

Полиция в Беркли установила заграждения вокруг парка, где в воскресенье должна была состояться акция ультраправых.

Власти также установили металлические баррикады, у которых дежурили полицейские. Утром полицейские в защитном снаряжении встали у входов в парк. Тем временем, напротив них, через дорогу, толпились десятки людей.

Людей пропускали в парк только после досмотра сумок в поиске запрещенных предметов, включая бейсбольные биты и скейтборды. Людей с собаками или тех, у кого лицо было закрыто платком или банданой, тоже не пускали.

Короткие стычки произошли, когда более 100 левых демонстрантов окружили и с криками начали атаковать горстку правых демонстрантов, среди которых был руководитель организации, отменившей свое мероприятие в субботу в Сан-Франциско.

В одном случае журналист накрыл собой человека, которого избивала группа людей. Полиция арестовала по меньшей мере 13 человек.

Независимая контрдемонстрация произошла на кампусе Калифорнийского университета в Беркли, несмотря на призывы руководства университета не проводить эту акцию. Позднее толпа покинула кампус и двинулась к парку, чтобы воссоединиться с участниками контрдемонстрации там.

Были предприняты меры предосторожности, чтобы не допустить насилия, произошедшего на предыдущих акциях протеста в Беркли. В феврале протесты против планов бывшего редактора сайта Breitbart News Майло Яннопулоса выступить с речью обернулись ущербом для кампуса Калифорнийского университета и соседних зданий, который исчислялся в сотни тысяч долларов.

Тогда выступление Яннополуса было отменено, но он пообещал вернуться в Беркли в конце сентября по приглашению консервативной студенческой газеты.

В ответ на насильственные протесты в феврале президент Дональд Трамп пообещал лишить университет федерального финансирования, если он будет позволять демонстрантам заглушать ораторов, придерживающихся других взглядов. В ответ на это заместитель губернатора Калифорнии Гейвин Ньюсом заявил, что Яннополус придерживается неприемлемой идеологии превосходства белой расы, в то время как в государственных университетах штата «нет места ненависти».