Пожары в Калифорнии: очаги возгорания удалось взять под контроль

Ситуация на севере Калифорнии, где бушуют лесные пожары, на этой неделе несколько улучшилась: по словам пожарных служб, им удалось взять очаги возгорания под контроль.

Однако пожарные продолжают день за днем тушить пламя и постепенно переходят к очистке пострадавших площадей.

Для Райана Эстеса борьба с масштабными пожарами в северной Калифорнии – дело глубоко личное. Он работает пожарным в калифорнийском городе Санта-Роза с 2000 года.

«Это наш дом, и мы здесь с первого дня, – рассказывает Эстес, капитан пожарной бригады Ринкон-Вэлли. – Мы продолжаем работать, потому что это наш дом. Мы не хотим уезжать».

Семья и дом Эстеса в результате пожаров не пострадали. Его жена вместе с двумя детьми находятся дома, в 15 минутах езды, с собранными вещами на случай эвакуации.

По словам пожарных, это ситуация, к которой они готовились на протяжении всей своей карьеры. Но несмотря на подготовку, иногда мощь стихии оказывается слишком велика. Пожарным приходится делать перерывы, чтобы передохнуть и заправить машины.

Когда начались пожары, Эстес работал три дня подряд. Вскоре подоспела помощь: подтянулись пожарные бригады со всей Калифорнии, а также из Орегона, Невады, с восточного побережья и даже из Австралии. Поступает и оборудование: огнетушители, вертолеты, двигатели, бульдозеры.

«Конечно, ситуация сложная, – отмечает официальный представитель калифорнийского Департамента лесного хозяйства и пожаротушения Джей Смит. – Большинство пожарных работают с установкой на выполнение задачи. Они бросаются в бой, целенаправленно, чтобы выполнить свою работу и помочь людям вернуться домой. Чтобы обезопасить всех, кто здесь живет».

Многие пожарные сами лишились домов, а один сотрудник погиб.

Благодаря приходу подмоги Эстесу удалось на 12 часов вернуться домой, чтобы повидаться с семьей и оценить ситуацию вокруг.

Пожарные постепенно переходят к стадии восстановления, тушат оставшиеся дымящиеся бревна и тлеющие угли, параллельно обсуждая, что в их работе прошло успешно, а что нет.

На этой стадии приходит время и для эмоций. «Когда все разойдутся и уляжется пыль, нахлынут эмоции. Сейчас настрой хмурый», – делится впечатлениями Эстес.